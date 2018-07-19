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Поздний ужин может вызвать развитие рака, – ученые

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Поздний ужин может вызвать развитие рака
Поздний ужин может вызвать развитие рака / hindustantimes.com

Ученые из Испании исследовали, что привычка ужинать менее чем за два часа до сна может быть связана с повышенным риском развития рака молочной железы и простаты.

Работа ученых опубликована в журнале International Journal of Cancer.

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В исследовании использовали данные более тысячи пациенток с заболеваниями молочной железы и 621 пациента с раком предстательной железы.

В контрольную группу вошли почти 2 тысячи мужчин и женщин без онкозаболеваний. Ученые исследовали пищевые привычки и режим сна добровольцев, а также к какому хронотипу относится каждый человек.

Таким образом ученые сделали вывод, что те, кто ели до ночного сна, имели на 16% меньший риск развития рака молочной железы и на 26% – рака простаты по сравнению с теми, кто ложился спать после ужина.

Пізня вечеря може спричинити розвиток раку
Поздний ужин может вызвать развитие рака

Больше всего разница заметна в "жаворонков" и у тех людей, которые придерживались стандартных рекомендаций по профилактике рака, например, поддерживал здоровую массу тела и не злоупотреблял алкоголем.

К слову, американские ученые в результате опытов установили соединения, которые способны подавлять рост и распространение рака.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье исследования Лечение Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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