"Поздно обратилась": врачи не смогут спасти женщину из Львовщины, которая заразилась бешенством

На Львовщине женщина, которую укусила собака заразилась бешенством. Сейчас она находится в критическом состоянии. Медики говорят, что это первый случай заражения бешенством за последние несколько лет, и он – неизлечим.

Жительница села Милятин на Львовщине несколько месяцев не обращалась к врачам после того, как ее укусил щенок. Через две недели собака умерла, однако женщина не обратила на это особого внимания.

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Болезнь начала проявляться десять дней назад. У госпожи Софии появилась общая слабость, боль в мышцах, судороги и температура. А на третий день болезни женщина потеряла сознание. После госпитализации в районную больницу появилось подозрение на бешенство. Соседи до сих пор не могут поверить, ведь за три месяца София не жаловалась на нездоровье.

Она принесла какую-то собачонку и играла с ней во дворе, а она укусила ее за палец. Потом просто пошла в дом, и хотя несколько дней чувствовала себя нехорошо, к врачам не обращалась,

– рассказала жительница села Бар госпожа Стефа.

Впоследствии, когда начали проявляться первые симптомы, стало уже слишком поздно. И хотя собака укусила женщину еще летом, однако врачи диагностировали у нее бешенство лишь недавно. Ее доставили в областную инфекционную больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас она находится в коме на искусственной вентиляции легких.

Пациентке ввели сыворотку, также проводят введение антирабического гемоглобина от бешенства, но делать это уже слишком поздно. Сейчас проводится искусственная вентиляция легких, зондовое питание, внутривенное введение лекарств. Однако финал этой истории, к сожалению, пессимистичен,

– прокомментировал заведующий отделением интенсивной терапии Виктор Токарев.

Односельчане пострадавшей подозревают, что бешенством собака могла заразиться от лисы. После обнаружения болезни в городке, ветеринары вакцинировали скот, кошек и собак.

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Врачи отмечают, если вас укусила собака, кошка или дикое животное – в частности, лисица, волк, летучая мышь – стоит сразу же обратиться к врачу. Обычно ветеринарная служба наблюдает за животным. Бешеный зверь погибает в период до десяти дней, но сыворотку вводят в любом случае. Ведь инкубационный период бешенства у человека может длиться до года.

Что такое бешенство?Бешенство – острая инфекционная болезнь с поражением центральной нервной системы животных и людей. Лечения от бешенства не существует. На стадии появления первых симптомов болезни прививки уже не дают результата, и смерть наступает через несколько дней. Вирус бешенства, который попал в организм животного или человека, по нервным волокнам проникает в спинной, а затем головной мозг. Из мозга по нервным путям вирус распространяется в различные органы и ткани, попадая также в слюнные железы.



Первые признаки бешенства проявляются на месте укуса: рубец припухает, краснеет, на укушенном участке тела чувствуется зуд и боли. Далее поднимается температура, исчезает аппетит, человек ощущает общую слабость. Инкубационный период болезни длится от 10 до 90 дней, в отдельных случаях – до года.



Чаще всего человек заражается бешенством от кошек, лис и собак.