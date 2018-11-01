17:18
1 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Алмазный дед. Кубинские планы Путина
      Вєсті Кремля
      21:42, 31 октября
      Вести.UA. Гимн пионеров от Мирошниченко. Президентские амбиции Кивы
      Вєсті.UA
      20:24, 31 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, 31 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      "Поздно обратилась": врачи не смогут спасти женщину из Львовщины, которая заразилась бешенством

      213 Читати новину українською

      На Львовщине женщина, которую укусила собака заразилась бешенством. Сейчас она находится в критическом состоянии. Медики говорят, что это первый случай заражения бешенством за последние несколько лет, и он – неизлечим.

      Жительница села Милятин на Львовщине несколько месяцев не обращалась к врачам после того, как ее укусил щенок. Через две недели собака умерла, однако женщина не обратила на это особого внимания.

      Читайте также: На Львовщине нашли новый дом для тысячи бездомных животных

      Болезнь начала проявляться десять дней назад. У госпожи Софии появилась общая слабость, боль в мышцах, судороги и температура. А на третий день болезни женщина потеряла сознание. После госпитализации в районную больницу появилось подозрение на бешенство. Соседи до сих пор не могут поверить, ведь за три месяца София не жаловалась на нездоровье.

      Она принесла какую-то собачонку и играла с ней во дворе, а она укусила ее за палец. Потом просто пошла в дом, и хотя несколько дней чувствовала себя нехорошо, к врачам не обращалась,
      – рассказала жительница села Бар госпожа Стефа.

      Впоследствии, когда начали проявляться первые симптомы, стало уже слишком поздно. И хотя собака укусила женщину еще летом, однако врачи диагностировали у нее бешенство лишь недавно. Ее доставили в областную инфекционную больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас она находится в коме на искусственной вентиляции легких.

      Пациентке ввели сыворотку, также проводят введение антирабического гемоглобина от бешенства, но делать это уже слишком поздно. Сейчас проводится искусственная вентиляция легких, зондовое питание, внутривенное введение лекарств. Однако финал этой истории, к сожалению, пессимистичен,
      – прокомментировал заведующий отделением интенсивной терапии Виктор Токарев.

      Односельчане пострадавшей подозревают, что бешенством собака могла заразиться от лисы. После обнаружения болезни в городке, ветеринары вакцинировали скот, кошек и собак.

      Читайте также: После эпопеи с овцами в порту в Одесской области существенно изменили правила перевозки животных

      Врачи отмечают, если вас укусила собака, кошка или дикое животное – в частности, лисица, волк, летучая мышь – стоит сразу же обратиться к врачу. Обычно ветеринарная служба наблюдает за животным. Бешеный зверь погибает в период до десяти дней, но сыворотку вводят в любом случае. Ведь инкубационный период бешенства у человека может длиться до года.

      Что такое бешенство?Бешенство – острая инфекционная болезнь с поражением центральной нервной системы животных и людей. Лечения от бешенства не существует. На стадии появления первых симптомов болезни прививки уже не дают результата, и смерть наступает через несколько дней. Вирус бешенства, который попал в организм животного или человека, по нервным волокнам проникает в спинной, а затем головной мозг. Из мозга по нервным путям вирус распространяется в различные органы и ткани, попадая также в слюнные железы.

      Первые признаки бешенства проявляются на месте укуса: рубец припухает, краснеет, на укушенном участке тела чувствуется зуд и боли. Далее поднимается температура, исчезает аппетит, человек ощущает общую слабость. Инкубационный период болезни длится от 10 до 90 дней, в отдельных случаях – до года.

      Чаще всего человек заражается бешенством от кошек, лис и собак.

      Теги: Новости Украины Медицина Здоровье Лечение мир животных Новости Львова
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Місцеві вибори в Польщі: кожен третій кандидат-українець отримав мандат
      сегодня , 17:00 Місцеві вибори в Польщі: кожен третій кандидат-українець отримав мандат
      Ігор Лапін
      Антиукраинские санкции: о последствиях и бонусы кремлевских экономических ограничений
      сегодня , 16:50 Антиукраинские санкции: о последствиях и бонусы кремлевских экономических ограничений
      Інна Жолобович
      Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      сегодня , 15:00 Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      Блог Соцмережі
      Единый электронный билет на транспорт в Киеве: все, что нужно знать.
      сегодня , 14:01 Единый электронный билет на транспорт в Киеве: все, что нужно знать.
      Яніна Ткачук
      Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      сегодня , 13:00 Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      Віталій Шабунін
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук