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      Поздравление Сенцова с освобождением и морские учения в Галифаксе: что рассказала спикер НАТО

      Фактор безопасности 18 Читати новину українською

      "Мы приветствуем долгожданное возвращение домой украинских моряков, которых Россия взяла в плен в ноябре прошлого года, а также кинорежиссера Олега Сенцова", - отметила в официальном заявлении пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

      Она подчеркнула, что НАТО продолжает призывать Россию выполнить свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями, в том числе в части освобождения всех заключенных.

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      "Вместе с тем, важно установить истину и найти ответственных за сбитый самолет рейса MH17, как того требует Резолюция 2166 Совета Безопасности ООН", – подчеркнула Оана Лунгеску.

      Учения НАТО

      Корабли ВМС НАТО прибыли в Галифакс для участия в самых масштабных морских учениях за последние десятилетия – "Cutlass Fury". В них приняли участие почти три тысячи военных моряков и летчиков из восьми стран НАТО. К учениям были привлечены двадцать кораблей и тридцать шесть единиц авиации.

      НАТО
      Корабль НАТО

      Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску подчеркнула важность североатлантического региона в обеспечении безопасности Европы. Ведь здесь пролегают маршруты для средств усиления и поставки из Северной Америки в Европу, а еще проходят торговые пути и коммуникации. И учения вроде "Cutlass Fury" способствуют оттачиванию навыков Альянса в действиях в море.

      Также НАТО создает новое командование – Атлантическое командование. С целью обеспечить безопасность коммуникации между Европой и Северной Америкой. Кроме того, союзники увеличивают свою доступность в Североатлантическом регионе, в частности приобщаясь к инвестированию в морскую разведку и развитие противолодочной авиации, фрегатов и вертолетов.

      Военное образование

      Качественное военное образование – один из главных залогов безопасности, уверены в НАТО. Альянс ввел немало программ для усовершенствования знаний военнослужащих, чтобы они могли эффективно противодействовать вызовам и угрозам современности. НАТО помогает совершенствовать систему военного образования и странам-партнерам Альянса. Украина с 2012 года участвует в программе Североатлантического альянса – DEEP.

      НАТО
      Учения НАТО

      Проект предусматривает сотрудничество педагогов стран-членов НАТО и их коллег из стран-партнеров. Различные образовательные программы в области обороны действуют и в отдельных странах Альянса.

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      Уже почти полвека в Школе информационной обороны США работает Офис иностранных студентов. Он помогает военнослужащим из-за рубежа получить новые знания и улучшить свои навыки по стандартам НАТО.

      Больше – смотрите в программе.

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      1994
      Теги: Новости США Образование Европа Олег Сенцов НАТО Фактор безопасности
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