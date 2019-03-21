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      Поздравления для Лины Костенко и Тимошенко с булавой: как кандидаты поднимают свои рейтинги

      11 Читати новину українською

      "Огонь горел, Петр смотрел вниз" – писала Лина Костенко об одном из апостолов. Однако звучит так, как о рейтингах Петра Порошенко на нынешних выборах. Зеленский все еще впереди, а Порошенко на третьем месте, сообщает центр "Социальный мониторинг". Однако штаб Порошенко очень хочет противоположную ситуацию.

      Кандидаты в президенты Украины приветствовали Лину Костенко с днем рождения.

      Читайте также: Хот-дог для Тимошенко и "никакой агитации" за Зеленского: как политики привлекают к себе внимание

      Некоторые скромным постом в социальной сети Facebook, а кто-то целое видеообращение записывал.

      Открыть хоть что-то в Киеве захотел Петр Порошенко. "Усталый" Шулявский мост его не впечатлил, зато приехал на строительство метро на Виноградаре. Дыра для метро находится здесь уже не первый год и открывали ее не раз, поэтому может хоть у Порошенко из нее выйдет метро.

      В науку и современные технологии с головой нырнула Юлия Тимошенко. В Харькове искала украинские монокристаллы в адронном коллайдере, а в Киеве на форуме ИТ-специалистов 3 часа мечтала о цифровой стране. Принеся с собой керамическую булаву из Одессы, напечатанную на 3D принтере.

      Тимошенко
      Юлия Тимошенко на IT-форуме

      В офисе Владимира Зеленского экспертов еще больше. Бизнесмены пришли убедиться, насколько Зеленский похож на своего телевизионного героя Голобородько из сериала "Слуга народа". Коллеги Зеленского по "95 кварталу" тем временем вербовали наблюдателей на участки, вероятно, что их не хватает.

      Анатолий Гриценко решил маршировать по Западной Украине, устраивая "Марши Единства".

      Гриценко на марші Єдності
      Анатолий Гриценко на "Марше Единства"

      Сначала ходил с тернополянами и заодно представлял им свою команду, а затем поехал в Ивано-Франковск и также устроил объединительный променад.

      Поразмыслить над обещаниями кандидатов предлагает радио "Новое время" политическими уравнениями, которыми увешана столица Украины. Разгадывайте и выбирайте.

      новоє врємя
      Политическое уравнение от радио "Новое время".

      blog_ava
      Что пообещал Назарбаев Путину и как его отставка повлияет на отношения с Украиной?
      сегодня
      1533
      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Анатолий Гриценко Выборы Президента 2019 Новости политики Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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