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      День ангела Дмитрия: искренние поздравления в прозе и стихах

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      День ангела Дмитрия: искренние поздравления в прозе и стихах
      День ангела Дмитрия: искренние поздравления в прозе и стихах / 24 канал

      8 ноября отмечают именины Дмитрия. День ангела Дмитрия или именины – это день, когда принято поздравлять всех парней, которые носят это имя. Поздравления с Днем Дмитрия в прозе и стихах – далее в материале.

      Дмитрий – одно из самых популярных имен в Украине, поэтому у каждого точно есть знакомые, друзья или родственники с таким именем. Не забудьте их в этот день поздравить! А чтобы ваши слова не были банальными и простыми – мы собрали искренние поздравления в прозе и стихах.

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      Поздравления с Днем ангела Дмитрия в прозе

      Сегодня твой День Ангела – внимательного небесного покровителя. Его нельзя увидеть воочию, но можно понять из тех жизненных изменений, которые, как нам кажется, произошли совершенно случайно. Воля случая всегда в руках ангела и я тебе желаю искренне верить в его силу и твердо, уверенно идти по жизни, помня о его опеке.

      ***

      Примите искренние поздравления с Днем Ангела. Пусть Ангел Хранитель никогда не отступает от вас и дарит открытость и красоту вашей душе, мудрость и терпение – сердцу, искренность и чистоту вашей вере.

      привітання дмитра
      Поздравление Дмитрия с именинами в прозе

      Дорогой мой друг и верный товарищ, ты сегодня празднуешь свои именины, мне очень жаль, что я нахожусь так далеко от тебя и не смогу обнять тебя лично и поздравить с Днем Ангела. Но я мысленно с тобой и желаю тебе светлой жизненной дороги и счастья без конца.

      ***

      В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

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      Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю, чтобы его молитвами устроились дела твои и ты нашел бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пусть сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!

      привітання дмитра
      Красивые поздравления с Днем ангела Дмитрию в прозе

      Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачеш – обрадует, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.

      ***

      В этот день ты отмечаешь не свой день рождения, а день рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я не знаю, сколько ему веков, но именно сегодня он самый красивый и самый прекрасный. Ну а тебе я хочу пожелать, чтобы вы никогда не расставались, чтобы твой ангел всегда находился за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе доброго и верного помощника, который укроет тебя от любого ненастья своим крылом!

      Поздравления с Днем ангела Дмитрия в стихах

      В День Ангела, Дмитро, бажаю я любові
      І від душі успішних перемог,
      Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
      І хай тебе оберігає Бог!

      ***

      Мій коханий, серце моє,
      Як ти щасливий - щасливі ми обоє,
      Як ти сумний - то й я не засміюся,
      За тебе, кожен вечір я молюся:
      Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,
      Шле добру долю, та у всьому помагає,
      А ангел-покровитель запалить твою зорю,
      З Днем Ангела Дмитра, я тебе люблю!

      привітання дмитра
      Щирі привітання з Днем ангела Дмитра у віршах

      У кожного є ангел хоронитель,
      Що пише книгу нашого життя,
      А ще є в небі ангел покровитель,
      Що молиться про твоє майбуття.
      Він був колись людиною, як ми із вами,
      І серед людей, таких як ми із вами жив,
      Лиш Бога він любив найбільше,
      І лиш йому він вірою служив.
      Бери із нього приклад та старайся,
      Прожити з вірою усе своє життя,
      Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,
      Й сказать таке: Дмитро, ти моє дитя!

      ***

      День Ангелів в році є дуже багато,
      Та ось День Діми сьогодні прийшов,
      Бажаю зла тобі не знати,
      Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

      ***

      Твоє ім’я Дмитро - найкраще із імен,
      Яким тебе благословила мати,
      І ангел взяв тебе під свій покров,
      Щоб до кінця життя оберігати!
      Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
      З тобою разом хай сумує і радіє,
      Ти вір йому, бо він не підведе,
      На нього завжди буде й є надія!

      ***

      Ти Дмитро у нас боєць,
      І в роботі молодець!
      Люблять всі тебе дівчата,
      Липнуть всі, немов ти м’ята,
      Ти в нас гордий, не здаєшся,
      На любов не піддаєшся!
      Хай завжди тобі везе,
      І в житті буде усе!

      ***

      Сильний, мужній і простий,
      Одним словом – молодий!
      Ти найкращий у нас в світі,
      Просто чудо - ти такий!
      Тебе Дмитро ми всі вітаєм,
      З днем народження твоїм,
      І тобі одне бажаєм -
      Будь завжди ти золотим!

      ***

      Дмитро! Товариш наш і друг!
      Цей келих із надійних рук
      Прийми і випий за твоє міцне здоров’я.
      Ми всі, друзяко, як один,
      В ознаку твоїх іменин
      Тебе вітаємо із щирою любов’ю.
      Бажаєм ми тобі, Дмитро,
      Щоб ти не їздив у метро,
      А за кермом свого авто долав дорогу,
      Щоб доля у твоїх руках
      Засяяла, мов синій птах,
      І всі діла твої вінчала перемога!
      http://privitay.com.ua/angel.php?dat=53&page=3
      Теги: LifeStyle Новости Украины Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
      Источник: 24 канал
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