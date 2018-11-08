День ангела Дмитрия: искренние поздравления в прозе и стихах
8 ноября отмечают именины Дмитрия. День ангела Дмитрия или именины – это день, когда принято поздравлять всех парней, которые носят это имя. Поздравления с Днем Дмитрия в прозе и стихах – далее в материале.
Дмитрий – одно из самых популярных имен в Украине, поэтому у каждого точно есть знакомые, друзья или родственники с таким именем. Не забудьте их в этот день поздравить! А чтобы ваши слова не были банальными и простыми – мы собрали искренние поздравления в прозе и стихах.
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Поздравления с Днем ангела Дмитрия в прозе
Сегодня твой День Ангела – внимательного небесного покровителя. Его нельзя увидеть воочию, но можно понять из тех жизненных изменений, которые, как нам кажется, произошли совершенно случайно. Воля случая всегда в руках ангела и я тебе желаю искренне верить в его силу и твердо, уверенно идти по жизни, помня о его опеке.
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Примите искренние поздравления с Днем Ангела. Пусть Ангел Хранитель никогда не отступает от вас и дарит открытость и красоту вашей душе, мудрость и терпение – сердцу, искренность и чистоту вашей вере.
Поздравление Дмитрия с именинами в прозе
Дорогой мой друг и верный товарищ, ты сегодня празднуешь свои именины, мне очень жаль, что я нахожусь так далеко от тебя и не смогу обнять тебя лично и поздравить с Днем Ангела. Но я мысленно с тобой и желаю тебе светлой жизненной дороги и счастья без конца.
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В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.
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Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю, чтобы его молитвами устроились дела твои и ты нашел бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пусть сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!
Красивые поздравления с Днем ангела Дмитрию в прозе
Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачеш – обрадует, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.
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В этот день ты отмечаешь не свой день рождения, а день рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я не знаю, сколько ему веков, но именно сегодня он самый красивый и самый прекрасный. Ну а тебе я хочу пожелать, чтобы вы никогда не расставались, чтобы твой ангел всегда находился за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе доброго и верного помощника, который укроет тебя от любого ненастья своим крылом!
Поздравления с Днем ангела Дмитрия в стихах
В День Ангела, Дмитро, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Мій коханий, серце моє,
Як ти щасливий - щасливі ми обоє,
Як ти сумний - то й я не засміюся,
За тебе, кожен вечір я молюся:
Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,
Шле добру долю, та у всьому помагає,
А ангел-покровитель запалить твою зорю,
З Днем Ангела Дмитра, я тебе люблю!
Щирі привітання з Днем ангела Дмитра у віршах
У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про твоє майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Бери із нього приклад та старайся,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,
Й сказать таке: Дмитро, ти моє дитя!
***
День Ангелів в році є дуже багато,
Та ось День Діми сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.
***
Твоє ім’я Дмитро - найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Ти Дмитро у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо - ти такий!
Тебе Дмитро ми всі вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм -
Будь завжди ти золотим!
***
Цей келих із надійних рук
Прийми і випий за твоє міцне здоров’я.
Ми всі, друзяко, як один,
В ознаку твоїх іменин
Тебе вітаємо із щирою любов’ю.
Бажаєм ми тобі, Дмитро,
Щоб ти не їздив у метро,
А за кермом свого авто долав дорогу,
Щоб доля у твоїх руках
Засяяла, мов синій птах,
І всі діла твої вінчала перемога!