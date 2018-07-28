День ангела Владимира: поздравления с праздником в прозе и стихах
28 июля празднуют День Владимира-Крестителя и поздравляют с Днем ангела всех Владимиров. Если у вас в семье, среди знакомых или коллег есть мужчины с этим именем, то обязательно поздравьте их с Днем ангела!
В этот день – 28 июля – в Украине празднуют не только День Владимира, но и Крещение Киевской Руси, которое и произошло благодаря князю. По его приказу было построено много храмов, а люди постепенно приняли христианскую веру как свою родную.
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В этот день именины отмечают мужчины с именем Владимир. Мы подготовили искренние поздравления с Днем ангела в прозе и стихах!
Поздравление с Днем ангела Владимира в прозе
Дорогой Владимир! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом с тобой, помогает, оберегает от неприятностей, отводит грусти и беды, вдохновляет на добрые дела и поступки, окрыляет, помогает выявлять высокие чувства и добродетели.
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В день ангела Владимира хотим пожелать тебе его защиты и любви. Чтобы ты всегда чувствовал его присутствие и помощь. Пусть указывает тебе верный путь и отводит от тебя неприятности. Пусть он защитит твою жизнь от злых, завистливых людей. И молится за твое благополучие перед Господом.
С днем рождения: поздравления с Днем ангела Владимира в прозе
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Пусть ангел-хранитель поможет тебе быть собой, реализовать свой потенциал, достичь поставленных целей, покорить вершины. Пусть подъемов будет больше, чем падений. И чтобы ты всегда чувствовал рядом дыхание твоего ангела.
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Желаю тебе, Владимир, стремительно идти к своей цели, с легкостью преодолевая преграды судьбы, держа за руку верную спутницу, и оглядываться назад, только для того, чтобы увидеть ангела-хранителя, который неотступно следует за тобой и твоими близкими по жизненному пути.
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Дорогой Володя, со вторым днем рождения! Мы восхищаемся твоими успехами, любим за покладистый и жизнелюбивый характер. Пусть каждый миг приближает к мечтам и амбициозным целям. Желаем, чтобы чаще на жизненном пути встречались светлые мудрые люди – такие как ты!
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Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе здорового тела, смирение души, терпения, сдержанности языка. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пусть Господь Бог благословит тебя на добрые дела!
Поздравление с Днем ангела Владимира на украинском языке
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В этот день ты празднуешь не свой день рождения, а день рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я не знаю, сколько ему веков, но хочу пожелать, чтобы вы никогда не расставались, чтобы твой ангел всегда находился у тебя за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе хорошего и верного помощника, который укроет тебя от любой непогоды своим крылом!
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Поздравляем тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный охранник будет всегда с тобой рядом и в минуты радости, и в минуты грусти, любви и разрыров, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.
Поздравление с Днем ангела Владимира в стихах
Бажаю казкових шляхів,
Незабутніх миттєвостей,
Завжди відмінних новин,
Удачі щедрих подихів.
Нехай, Володимире, день за днем
Доля подарунками балує,
Успіх чергує під вікном,
І щастя трепетно цілує!
***
Нехай світ зміниться сьогодні,
І стане абсолютно новим,
Хай сонце радісно сміється,
І ти будеш щасливим, Володю.
Дорогу життя освітлює,
Нехай радість яскравими променями,
Щоб ти до удачі наближався,
Великими твердими кроками.
Щоб ти досяг вершин успіху,
Ідучи з тердою надією,
Та завжди прагнув ще вище,
У політ за новою мрією!
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Красивые поздравления с Днем ангела Владимира
***
Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
***
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
***
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
Володимир – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
Искренние поздравления с Днем ангела Владимира в стихах
Кохай, живи і щастя май,
Здоров'я повний човен,
Від друзів посмішки тримай,
Що зичать всього-всього!
У день Ангела ти свій
На роки май завдання:
Володя, ти побільше мрій,
Хай збудуться бажання!
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***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Володя, живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
***
Твоє ім’я Володимир – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Твоє ім’я Володимир, тверде мов скеля,
На якій, твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов’ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров’ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
***
У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про твоє майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Бери із нього приклад та старайся,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,
Й сказать таке: о Володимир, ти моє дитя!
С Днем ангела Владимира: красивые стихотворные поздравления
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Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все Володя, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
Редакция 24 канала присоединяется к поздравлениям! С праздником!