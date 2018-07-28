День ангела Владимира: поздравления с праздником в прозе и стихах

28 июля празднуют День Владимира-Крестителя и поздравляют с Днем ангела всех Владимиров. Если у вас в семье, среди знакомых или коллег есть мужчины с этим именем, то обязательно поздравьте их с Днем ангела!

В этот день – 28 июля – в Украине празднуют не только День Владимира, но и Крещение Киевской Руси, которое и произошло благодаря князю. По его приказу было построено много храмов, а люди постепенно приняли христианскую веру как свою родную.

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В этот день именины отмечают мужчины с именем Владимир. Мы подготовили искренние поздравления с Днем ангела в прозе и стихах!

Поздравление с Днем ангела Владимира в прозе

Дорогой Владимир! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом с тобой, помогает, оберегает от неприятностей, отводит грусти и беды, вдохновляет на добрые дела и поступки, окрыляет, помогает выявлять высокие чувства и добродетели.

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В день ангела Владимира хотим пожелать тебе его защиты и любви. Чтобы ты всегда чувствовал его присутствие и помощь. Пусть указывает тебе верный путь и отводит от тебя неприятности. Пусть он защитит твою жизнь от злых, завистливых людей. И молится за твое благополучие перед Господом.



С днем рождения: поздравления с Днем ангела Владимира в прозе

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Пусть ангел-хранитель поможет тебе быть собой, реализовать свой потенциал, достичь поставленных целей, покорить вершины. Пусть подъемов будет больше, чем падений. И чтобы ты всегда чувствовал рядом дыхание твоего ангела.

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Желаю тебе, Владимир, стремительно идти к своей цели, с легкостью преодолевая преграды судьбы, держа за руку верную спутницу, и оглядываться назад, только для того, чтобы увидеть ангела-хранителя, который неотступно следует за тобой и твоими близкими по жизненному пути.

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Дорогой Володя, со вторым днем ​​рождения! Мы восхищаемся твоими успехами, любим за покладистый и жизнелюбивый характер. Пусть каждый миг приближает к мечтам и амбициозным целям. Желаем, чтобы чаще на жизненном пути встречались светлые мудрые люди – такие как ты!

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Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе здорового тела, смирение души, терпения, сдержанности языка. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пусть Господь Бог благословит тебя на добрые дела!



Поздравление с Днем ангела Владимира на украинском языке

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***

В этот день ты празднуешь не свой день рождения, а день рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я не знаю, сколько ему веков, но хочу пожелать, чтобы вы никогда не расставались, чтобы твой ангел всегда находился у тебя за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе хорошего и верного помощника, который укроет тебя от любой непогоды своим крылом!

***

Поздравляем тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный охранник будет всегда с тобой рядом и в минуты радости, и в минуты грусти, любви и разрыров, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.

Поздравление с Днем ангела Владимира в стихах

Бажаю казкових шляхів,

Незабутніх миттєвостей,

Завжди відмінних новин,

Удачі щедрих подихів.

Нехай, Володимире, день за днем

Доля подарунками балує,

Успіх чергує під вікном,

І щастя трепетно цілує!

***

Нехай світ зміниться сьогодні,

І стане абсолютно новим,

Хай сонце радісно сміється,

І ти будеш щасливим, Володю.

Дорогу життя освітлює,

Нехай радість яскравими променями,

Щоб ти до удачі наближався,

Великими твердими кроками.

Щоб ти досяг вершин успіху,

Ідучи з тердою надією,

Та завжди прагнув ще вище,

У політ за новою мрією!

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Красивые поздравления с Днем ангела Владимира

***

Свят в календарі багато.

Та сьогодні твоє свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

***

Володимир – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!



Искренние поздравления с Днем ангела Владимира в стихах

Кохай, живи і щастя май,

Здоров'я повний човен,

Від друзів посмішки тримай,

Що зичать всього-всього!

У день Ангела ти свій

На роки май завдання:

Володя, ти побільше мрій,

Хай збудуться бажання!

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***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Володя, живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Твоє ім’я Володимир – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Твоє ім’я Володимир, тверде мов скеля,

На якій, твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов’ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров’ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

***

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про твоє майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Бери із нього приклад та старайся,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,

Й сказать таке: о Володимир, ти моє дитя!



С Днем ангела Владимира: красивые стихотворные поздравления

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все Володя, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

Редакция 24 канала присоединяется к поздравлениям! С праздником!