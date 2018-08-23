Поздравления с Днем флага: искренние пожелания в прозе и стихах

23 августа в Украине отмечают День государственного флага. В 2018 году празднование приходится на четверг, а пятница – официальный выходной по случаю празднования Дня Независимости.

В этот день во всех городах Украины запланированы десятки праздничных мероприятий, а также принято поздравлять с государственным праздником своих близких и защитников. Мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем флага в прозе и стихах.

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Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о живописных уголках каждого региона нашей страны. Куда поехать и что посмотреть в каждом регионе Украины – читайте в спецпроекте 24 канала.

Поздравления с Днем флага

Поздравления с Днем флага в прозе

День Государственного флага – это праздник всех поколений украинцев. Это дань уважения символу государства, прошедшего долгий, порой героический, порой трагический путь. Под родным знаменем украинский народ утвердил вековечную мечту о государственности, соборности и самостоятельности. Благородные синий и желтый цвета неба и пшеницы символизируют большой труд наших людей от востока до запада Украины и с севера до юга. Патриотизм, любовь к Родине, чувство национального единения рождается в наших сердцах, когда звучит Государственный гимн и развевается Государственный флаг. Желаю всем нам быть достойными памяти наших предшественников, которые трудом, здоровьем, а порой и своей жизнью создавали славу и величие Государственного флага страны! С праздником вас, дорогие украинцы!



Поздравления с Днем флага в прозе

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Дорогие друзья! Поздравляю всех вас с Днем Государственного флага Украины. Государственный флаг – это символ духа и свободы нашей страны. Это символ всех главных этапов и свершений, которые произошли на протяжении всех лет независимой Украины. Позвольте поздравить вас с таким хорошим праздником и пожелать каждой семье нашей независимой Украины счастья, здоровья и веры в лучшее будущее нашего государства.

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Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю с Днем государственного флага Украины! Сегодня мы чествуем сине-желтый стяг – главную святыню нашей государственности, олицетворение нашего национального духа и непобедимости. Сейчас флаг стал символом независимости, свободы и достойного будущего Украины. В нем отражен наш великий народ, все мировое украинство. Государственное знамя является символом наших достижений и побед. В этот праздничный день я призываю каждого украинца с гордостью поднять государственный флаг над своим домом. Будем любить и уважать его, защищать как высшее сокровище нации. Слава Украине!

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Уважаемые украинцы! От всей души поздравляю вас с Днем государственного флага Украины! Флаг – это наша независимость, наш дух, честь и наша слава. С сине-желтым флагом мы добились независимости и восстановили собственное государство. Этот праздник установлен в честь многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой Украины. Призываю вас беречь знамя как важную национальную святыню. Еще раз с праздником вас дорогие!

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Дорогие земляки! В этот знаменательный день, желаю всем вам мира и счастья, здоровья и благополучия! Сделаем все возможное, чтобы наши дети сохранили к государственному флагу святое и уважительное отношение. Пусть все они вырастут достойными гражданами нашей Родины – Украины!



Официальные поздравления с Днем флага Украины

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Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем государственного флага Украины. Главные символы нашей страны – это история и будущее украинского государства, воплощение идеи национального единства, важнейшие атрибуты суверенитета и независимости Отечества. Волей народа флаг стал духовной святыней, которая отражает вековые традиции, нравственные ценности, лучшие качества и черты характера украинцев. В флаге в полной мере воплощено достоинство общественно-политического строя, нацеленного на построение сильной и процветающей Украины – государства для народа. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов. Пусть ваши дома будут наполнены радостью и счастьем!

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Уважаемые коллеги! Примите сердечные поздравления с Днем государственного флага Украины! Наш флаг стал не просто одним из важнейших государственных символов Украины, но и символом нового – демократического – этапа ее развития, символом стремления к свободе и процветанию. День украинского флага – праздник настоящих патриотов, всех, кто осознает свою ответственность за собственную страну, гордится ее историей, честно трудится во имя будущего Украины. В этот праздничный день желаем вам счастья, благополучной жизни, крепкого здоровья!

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Дорогие украинцы! Поздравляем вас с национальным праздником – Днем государственного флага Украины! Сегодня украинский флаг олицетворяет прошлое, настоящее и будущее граждан нашей страны. Мы уверены, что каждый житель нашей Украины, видя украинский флаг, испытывает чувство гордости за свою великую Родину и за свой народ!

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Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Днем государственного флага Украины. Наш флаг по праву олицетворяет суверенитет нашей страны, утверждает, что украинский народ – хозяин на своей земле и ему решать, как лучше обустроить свой дом, какой дорогой идти. В нем отражена славная многовековая история Украины, наполненная страницами мужества и героизма во времена тяжелых испытаний и великих свершений. Желаю вам в этот праздничный день успехов в развитии нашего украинского государства, а также карпатского здоровья и большого счастья!



Красивые поздравления с Днем флага в прозе

Поздравление с Днем флага в стихах

День Державного прапора відзначаємо,

Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.

Ми вітаємо дорогу Україну нашу,

Квітни, танцюй і співай, і ставай все красивішою!

Ми бажаємо українцям удачі й перемог,

Щоб не було проблем і багато бід.

Бажаємо Україні милій процвітати,

Та багато радості пізнати.

***

Блакитне небо України

І стигла пшениця під ним,

Це поєднання – святе,

В серці ми збережемо навіки.

Якщо ти будеш в країні далекій,

І побачиш український прапор,

Згадай Дніпро – могутній і широкий,

І хліба розкіш в полях.

Нехай майорить прапор в країні вільній,

Буде мир і Божа благодать,

Влада стане справді народною,

Україна буде процвітати!

***

З Днем прапора України

Поспішаю привітати всіх,

Побажати здоров’я,

Щастя, радості, сміху.

Хай підуть нещастя

Подалі з країни,

Адже бурі і негоди

Нам зовсім не потрібні!



Поздравления с Днем флага на украинском языке

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***

Яке патріотичне це свято –

Прапора України день!

Громадян всієї країни я вітаю,

Не впаде нехай на їхні обличчя тінь.

Хай країна росте і процвітає,

Будуть жителі щасливими завжди,

Хай радість і надія прибувають,

Втечуть вдалину печалі і біди.

***

Що може для народу бути важливіше,

зберегти честь прапора крізь століття?

І нехай віхи історії країни столітньої

Теж знайдуть місця під прапором назавжди.

У нашому прапорі – вся душа народу,

Його тепло в найкрасивіших тонах,

Тут дихає наша українська природа,

Тут чари, що не розкрити в словах.

І золото полів країни безбережної,

кожен колос – нами він вирощений,

І половина – із кольором неба ніжним, –

Під нашим прапором наш народ благословенний!



Стихотворные поздравления с Днем флага Украины

***

Зійшлися на українському прапорі

Два кольори – символи країни,

Ось сонця жовтий промінь іскриться,

У краю блакитний хвилі,

І золото полів вільно

Розкинулося під бірюзою

Небес, що Господеві до вподоби,

Своєю прозорою чистотою.

Наше багатство – праця важка,

Чистої природи краса,

Світ золотої вечірньої зірки,

Та ранку чиста роса!

***

Це прапор – вільної країни,

Це прапор – міста і села,

Це стяг моєї Батьківщини,

І в ньому вічності добра.

Він майорить, як синє небо,

Безхмарний – символ добра,

А жовтий – золоте колосся,

Відбиток віри та тепла.

І він, величиться над нами,

Показуючи вірний шлях,

Блакитним й жовтим кольорами,

На небі й на своїх полях.

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Стигла нива, небо синє –

Ніде ні хмарини.

То картина особлива –

Прапор України.

Працю й мир символізує

Цей шедевр художній,

Світ реальний, що існує –

Зрозуміє кожний.

Це просте і зрозуміле

Не вмре, не загине.

Світе тихий, краю милий!

Моя Україно!

Доля гіркою бувала:

Й вороги, й братове

Нам нав’язували гасла

Хижості та крові.

Пронесімо ж прапор мирний

Гідно і завзято,

Україні рідній вірність

Збережімо свято!



Поздравление с Днем флага в стихах

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Державний прапор України –

Це стяг із двох подовжніх смуг.

Він символ вільної людини,

У ньому український дух!

У синім – небо Батьківщини,

Його безкрайність і блакить,

І вище нього, Україно,

Хай пісня нації летить!

У жовтім кольорі – колосся,

Багатство нашої землі.

Щоб у достатку всім жилося,

І в люднім місті, і в селі.

Нехай він нас завжди єднає,

Його із гордістю несуть.

А світ, побачивши, впізнає:

Під стягом Українці йдуть!

Редакция 24 канала присоединяется к поздравлениям с Днем флага Украины​!