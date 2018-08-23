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Поздравления с Днем флага: искренние пожелания в прозе и стихах

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С Днем флага Украины – поздравления в прозе и стихах
С Днем флага Украины – поздравления в прозе и стихах / 24 Канал

23 августа в Украине отмечают День государственного флага. В 2018 году празднование приходится на четверг, а пятница – официальный выходной по случаю празднования Дня Независимости.

В этот день во всех городах Украины запланированы десятки праздничных мероприятий, а также принято поздравлять с государственным праздником своих близких и защитников. Мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем флага в прозе и стихах.

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Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о живописных уголках каждого региона нашей страны. Куда поехать и что посмотреть в каждом регионе Украины – читайте в спецпроекте 24 канала.

Поздравления с Днем флага

Поздравления с Днем флага в прозе

День Государственного флага – это праздник всех поколений украинцев. Это дань уважения символу государства, прошедшего долгий, порой героический, порой трагический путь. Под родным знаменем украинский народ утвердил вековечную мечту о государственности, соборности и самостоятельности. Благородные синий и желтый цвета неба и пшеницы символизируют большой труд наших людей от востока до запада Украины и с севера до юга. Патриотизм, любовь к Родине, чувство национального единения рождается в наших сердцах, когда звучит Государственный гимн и развевается Государственный флаг. Желаю всем нам быть достойными памяти наших предшественников, которые трудом, здоровьем, а порой и своей жизнью создавали славу и величие Государственного флага страны! С праздником вас, дорогие украинцы!

Привітання з Днем прапора у прозі та віршах
Поздравления с Днем флага в прозе

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Дорогие друзья! Поздравляю всех вас с Днем Государственного флага Украины. Государственный флаг – это символ духа и свободы нашей страны. Это символ всех главных этапов и свершений, которые произошли на протяжении всех лет независимой Украины. Позвольте поздравить вас с таким хорошим праздником и пожелать каждой семье нашей независимой Украины счастья, здоровья и веры в лучшее будущее нашего государства.

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Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю с Днем государственного флага Украины! Сегодня мы чествуем сине-желтый стяг – главную святыню нашей государственности, олицетворение нашего национального духа и непобедимости. Сейчас флаг стал символом независимости, свободы и достойного будущего Украины. В нем отражен наш великий народ, все мировое украинство. Государственное знамя является символом наших достижений и побед. В этот праздничный день я призываю каждого украинца с гордостью поднять государственный флаг над своим домом. Будем любить и уважать его, защищать как высшее сокровище нации. Слава Украине!

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Уважаемые украинцы! От всей души поздравляю вас с Днем государственного флага Украины! Флаг – это наша независимость, наш дух, честь и наша слава. С сине-желтым флагом мы добились независимости и восстановили собственное государство. Этот праздник установлен в честь многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой Украины. Призываю вас беречь знамя как важную национальную святыню. Еще раз с праздником вас дорогие!

***

Дорогие земляки! В этот знаменательный день, желаю всем вам мира и счастья, здоровья и благополучия! Сделаем все возможное, чтобы наши дети сохранили к государственному флагу святое и уважительное отношение. Пусть все они вырастут достойными гражданами нашей Родины – Украины!

Привітання з Днем прапора у прозі та віршах
Официальные поздравления с Днем флага Украины

***

Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем государственного флага Украины. Главные символы нашей страны – это история и будущее украинского государства, воплощение идеи национального единства, важнейшие атрибуты суверенитета и независимости Отечества. Волей народа флаг стал духовной святыней, которая отражает вековые традиции, нравственные ценности, лучшие качества и черты характера украинцев. В флаге в полной мере воплощено достоинство общественно-политического строя, нацеленного на построение сильной и процветающей Украины – государства для народа. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов. Пусть ваши дома будут наполнены радостью и счастьем!

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Уважаемые коллеги! Примите сердечные поздравления с Днем государственного флага Украины! Наш флаг стал не просто одним из важнейших государственных символов Украины, но и символом нового – демократического – этапа ее развития, символом стремления к свободе и процветанию. День украинского флага – праздник настоящих патриотов, всех, кто осознает свою ответственность за собственную страну, гордится ее историей, честно трудится во имя будущего Украины. В этот праздничный день желаем вам счастья, благополучной жизни, крепкого здоровья!

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***

Дорогие украинцы! Поздравляем вас с национальным праздником – Днем государственного флага Украины! Сегодня украинский флаг олицетворяет прошлое, настоящее и будущее граждан нашей страны. Мы уверены, что каждый житель нашей Украины, видя украинский флаг, испытывает чувство гордости за свою великую Родину и за свой народ!

***

Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Днем государственного флага Украины. Наш флаг по праву олицетворяет суверенитет нашей страны, утверждает, что украинский народ – хозяин на своей земле и ему решать, как лучше обустроить свой дом, какой дорогой идти. В нем отражена славная многовековая история Украины, наполненная страницами мужества и героизма во времена тяжелых испытаний и великих свершений. Желаю вам в этот праздничный день успехов в развитии нашего украинского государства, а также карпатского здоровья и большого счастья!

Привітання з Днем прапора у прозі та віршах
Красивые поздравления с Днем флага в прозе

Поздравление с Днем флага в стихах

День Державного прапора відзначаємо,
Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.
Ми вітаємо дорогу Україну нашу,
Квітни, танцюй і співай, і ставай все красивішою!

Ми бажаємо українцям удачі й перемог,
Щоб не було проблем і багато бід.
Бажаємо Україні милій процвітати,
Та багато радості пізнати.

***

Блакитне небо України
І стигла пшениця під ним,
Це поєднання – святе,
В серці ми збережемо навіки.

Якщо ти будеш в країні далекій,
І побачиш український прапор,
Згадай Дніпро – могутній і широкий,
І хліба розкіш в полях.

Нехай майорить прапор в країні вільній,
Буде мир і Божа благодать,
Влада стане справді народною,
Україна буде процвітати!

***

З Днем прапора України
Поспішаю привітати всіх,
Побажати здоров’я,
Щастя, радості, сміху.
Хай підуть нещастя
Подалі з країни,
Адже бурі і негоди
Нам зовсім не потрібні!

Привітання з Днем прапора у прозі та віршах
Поздравления с Днем флага на украинском языке

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***

Яке патріотичне це свято –
Прапора України день!
Громадян всієї країни я вітаю,
Не впаде нехай на їхні обличчя тінь.

Хай країна росте і процвітає,
Будуть жителі щасливими завжди,
Хай радість і надія прибувають,
Втечуть вдалину печалі і біди.

***

Що може для народу бути важливіше,
зберегти честь прапора крізь століття?
І нехай віхи історії країни столітньої
Теж знайдуть місця під прапором назавжди.

У нашому прапорі – вся душа народу,
Його тепло в найкрасивіших тонах,
Тут дихає наша українська природа,
Тут чари, що не розкрити в словах.

І золото полів країни безбережної,
кожен колос – нами він вирощений,
І половина – із кольором неба ніжним, –
Під нашим прапором наш народ благословенний!

Привітання з Днем прапора у прозі та віршах
Стихотворные поздравления с Днем флага Украины

***

Зійшлися на українському прапорі
Два кольори – символи країни,
Ось сонця жовтий промінь іскриться,
У краю блакитний хвилі,

І золото полів вільно
Розкинулося під бірюзою
Небес, що Господеві до вподоби,
Своєю прозорою чистотою.

Наше багатство – праця важка,
Чистої природи краса,
Світ золотої вечірньої зірки,
Та ранку чиста роса!

***

Це прапор – вільної країни,
Це прапор – міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний – символ добра,
А жовтий – золоте колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, величиться над нами,
Показуючи вірний шлях,
Блакитним й жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.

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***

Стигла нива, небо синє –
Ніде ні хмарини.
То картина особлива –
Прапор України.
Працю й мир символізує
Цей шедевр художній,
Світ реальний, що існує –
Зрозуміє кожний.
Це просте і зрозуміле
Не вмре, не загине.
Світе тихий, краю милий!
Моя Україно!
Доля гіркою бувала:
Й вороги, й братове
Нам нав’язували гасла
Хижості та крові.
Пронесімо ж прапор мирний
Гідно і завзято,
Україні рідній вірність
Збережімо свято!

Привітання з Днем прапора у прозі та віршах
Поздравление с Днем флага в стихах

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Державний прапор України –
Це стяг із двох подовжніх смуг.
Він символ вільної людини,
У ньому український дух!
У синім – небо Батьківщини,
Його безкрайність і блакить,
І вище нього, Україно,
Хай пісня нації летить!
У жовтім кольорі – колосся,
Багатство нашої землі.
Щоб у достатку всім жилося,
І в люднім місті, і в селі.
Нехай він нас завжди єднає,
Його із гордістю несуть.
А світ, побачивши, впізнає:
Під стягом Українці йдуть!

Редакция 24 канала присоединяется к поздравлениям с Днем флага Украины​!

Теги: LifeStyle Новости Украины Новости культуры Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
Источник: 24 Канал
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