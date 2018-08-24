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С Днем Независимости, Украина: поздравления в прозе и стихах

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С Днем Независимости Украины – поздравления в прозе и стихах
С Днем Независимости Украины – поздравления в прозе и стихах / 24 Канал

День Независимости Украины – важный праздник для каждого украинца. В 2018 году наша страна празднует уже 27 годовщину своей независимости. В этот день принято вспоминать всех, кто работал и работает на благо государства, а также благодарить тех, кто жертвует своей жизнью ради мирного неба.

По случаю празднования Дня Независимости Украины 24 августа в крупнейших городах проведут ряд интересных мероприятий – от военного парада, музыкальных фестивалей и концертов до ярких флешмобов.

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Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о живописных уголках каждого региона нашей страны. Куда поехать и что посмотреть в каждом регионе Украины – читайте в спецпроекте 24 канала.

Для многих украинцев День независимости – долгожданный праздник, который окрашен грустью. Ведь в этот день вспоминаются щемящие моменты нелегкой украинской истории, а также война на Донбассе, которая длится уже не один год, аннексированный Крым и мужественные украинские защитники. Поэтому поздравления с этим праздником – особые и овеяны печалью и надеждой на лучшее будущее.

Поздравления с Днем Независимости Украины

Поздравления с Днем Независимости Украины в прозе

Безусловно, эти годы независимости стали испытанием для всех нас – испытанием на зрелость, на терпение, на толерантность, наконец – на здравый смысл. И не может быть сомнения в том, что трудолюбивый народ Украины в состоянии улучшить жизнь в своем собственном государстве. Том государстве, которое выстрадано поколениями украинцев, за которое отдано сколько жизней и крови, крови наших предков. Уверен в безоблачном завтрашнем дне Украины. Этот день обязательно наступит и тем быстрее, чем более сознательно мы будем работать сегодня на благо Родины и проникнемся чувством патриотизма к своему городу и своей Украине. Поверьте, без этого очень трудно достичь поставленной цели. Верю – мы ее достигнем!

З Днем Незалежності України – привітання у прозі та віршах
Поздравления с Днем Независимости Украины в прозе

***

В сердцах народа Украины августовская голубизна неба и оранжевый зерновой клин сливаются красками украинской государственности в символ свободы и труда. Создание истории Отечества, его настоящего и будущего – обязанность каждого из нас, всего народа. Пусть мощный источник вашего таланта и вдохновения, несокрушимого оптимизма и творческая строительная энергия будут примером служения Украине, преумножают ее славу, наполняют ее колодец благосостояния процветанием и благополучием. Пусть праздник Независимости душистым августовским запахом украинского хлеба принесет в ваш дом счастье и добро, понимание и сплоченность, мир и любовь! Крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всех начинаниях.

***

Уже 27-й год мы отмечаем День Независимости Украины! С каждым годом построения и развития нашего государства углубляется осознание этого события и даты – 24 августа – и значения ее для всей страны, для каждого из нас, ее граждан. И это закономерно: большие события постигаются на расстоянии, с течением времени.
Перед Украиной, ее гражданами сложные и крупные задачи. Но я верю, что вместе мы преодолеем любые препятствия на пути укрепления независимости нашего государства.

***

Не имеет значения, где мы родились: в Киеве или Севастополе, Львове или Донецке, Полтаве или Одессе, не имеет значения сколько нам лет и на каком языке мы говорим. Только одно имеет решающее значение: наша общая Родина и наше общее будущее. И только вместе мы можем его изменить к лучшему. С праздником Вас! Слава Украине!

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З Днем Незалежності України – привітання у прозі та віршах
Красивые поздравления с Днем Независимости Украины

***

Все большие успехи нашего государства состоят из успехов каждого неравнодушного украинца – как множество рек и ручейков сливаются в могучий Днепр. Давайте по случаю важного праздника Украины искренне полагаться на успех наших совместных действий и продолжение активного сотрудничества, которое объединяет нас, укрепляет наше государство. Сердечно желаю Вам, дорогие друзья, счастья, радости и добра. С праздником Вас, дорогие соотечественники! С Днем Независимости!

***

Да здравствует свободный народ! Процветания, здоровья, крепости, богатства Украине! Пусть ваши семьи всегда будут сплоченными, столы – полными, праздники – веселыми, соседи – чуткими, а друзья – искренними!

***

Наша страна – это широкие просторы, золотые поля, калина, вишни в саду, тополя, березы в степи, плодородный чернозем, горы в облаках, красивые быстрые реки. Наша история – это скрежет казацких сабель, стоны несвободных людей на барских дворах, зарево Оранжевой революции, герои Небесной Сотни ...

По случаю такого важного праздника хочется пожелать сил в борьбе и достижения поставленной цели. Любви к родной земле! Пусть не угасает оптимизм в душах украинского народа! Сегодня важно одно: наша победа, наше будущее! Давайте изменим нашу Родину! Пусть она станет лучше, чище! И в наших душах горит неисчерпаемый Шевченковский огонь любви к родной земле! Слава Украине!

З Днем Незалежності України – привітання у прозі та віршах
Поздравления с Днем Независимости Украины на русском языке

***

По случаю годовщины Независимости желаю силы, правды, мира и согласия! Пусть каждый грядущий день будет наполнен радостными мгновениями! Вдохновения всем украинцам, счастья и гармонии! Тепла и новых достижений! Любите Украину всем сердцем! Любите ее просторы, ее язык, ее ветер, ее травы... С Днем независимости!

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Поздравления с Днем Независимости Украины  в стихах 

З національним святом українського народу –
Днем незалежності – ми щиро Вас вітаємо!
Благополуччя, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято Вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.

***
Україно моя співуча,
Ніжна нене, колиска добра!
Я люблю твої древнії кручі,
Буйну зелень на схилах Дніпра.

Ти одвічна — у пісні, у слові,
Ти у думах співця-кобзаря,
Україно моя казкова,
Наше серце для тебе співа.
Живи, Україно! Живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Співай, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.

З Днем Незалежності України – привітання у прозі та віршах
Красивые поздравления с Днем Невисимости Украины в стихах

***
Наша славна Україна,
Наше щастя і наш рай,
Чи на світі є країна
Ще миліша за наш край?

І в щасливі й злі години
Ми для неї живемо.
На Вкраїні й для Вкраїни
Будем жити й помремо.

***
Це моя Україна!
Квітне в полі калина,
Зеленіє ліщина,
Степом котиться пісні моєї луна…
Це моя Україна,
Це моя Батьківщина,
Що, як тато і мама, у мене навіки одна.

***

Мамо, матусенько, я закохався!
Вона молода – їй вже 27.
Серцем я з нею навік поєднався,
Для мене тепер найсвятіша вона.
Мила й ласкава, усміхнена й щира.
Лиш приголубить, лишень обійме,
Лиш доторкнеться так ніжно вустами -
Серце заб’ється, душа розквіте.
Мамо, вона найгарніша у світі,
Мамо, такі як вона – на мільйон.
За неї віддам я і тіло, і душу.
Так сотні сердець звучать в унісон.
Як звуть її, синку? Хто ж вона, рідний?
Її зустрічала, повір, ти не раз.
Вона – Україна, вона – українка,
Вона – найцінніше, що є у всіх нас!

З Днем Незалежності України – привітання у прозі та віршах
Стихотворные поздравления с Днем Независимости Украины

***

Фарби дасть мені матуся,
Малювати я навчуся.
Намалюю рідний край –
Дім в селі, ставок і гай,
Синє небо, жовте сонце
Загляда до нас в віконце,
Чорнобривці тут на гряді,
Полуниці в палісаді,
І хліба вже чималі,
В небі линуть журавлі.
Тут і гори, і долини,
Тут річки, моря, рівнини,
Тут тварини і птахи,
Ось струмок сховавсь у мхи.
Мати в аркуш подивилась,
Посмішка в очах з’явилась.
І сказала мати сину:
– Як люблю я Україну!
Ця країна чарівна
І єдина в нас вона.

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***

Україна – то не звук і не просто слово,
Україна – серця гук, соловїна мова,
Україна – то земля, вкрита стиглим житом,
Що так сонячно сія під небесним німбом!
Україна – то сади, їх рясні щедроти,
То настояні меди у духмяних сотах!
Україна – то стіжки мов церковні зводи,
Україна – то стежки наших родоводів!
Україна – то Дніпро повен грай-водою,
Україна – то добро, творене тобою.
Україна – то отця мудрі настанови,
Україна – то серця, сповнені любовю!
Україна – то дитя на руках у мами,
То одвічні відкриття брам у світлі храми!
Україна – це і ти, це – і я, і всі ми
Осяванні з висоти Божими очима!

З Днем Незалежності України – привітання у прозі та віршах
Поздравления с Днем Независимости Украины в стихах

***

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З Днем Незалежності,
Вітаю Україно! Вставай!
Борися до кінця!
За мирне, світле, чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у Небеса,
Тих, що рятують Україну,
ціною власного життя!

Редакция 24 канала присоединяется к поздравлениям. Мира и благополучия! 

Теги: Новости Украины LifeStyle День Независимости Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
Источник: 24 Канал
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