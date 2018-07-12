Поздравление с праздником Петра и Павла в стихах и прозе
День Святых апостолов Петра и Павла отмечают 12 июля – это один из самых значимых религиозных праздников. А еще в этот день заканчивается Петров пост. Также в этот день принято поздравлять с именинами тех, кого зовут Петр и Павел.
Празднуя Петра и Павла, Православная Церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла, воспевает в них образ обращения согрешивших и исправившихся: в апостоле Петре – образ человека, который отвернулся от Господа и покаялся, а в апостоле Павле – образ человека, оказывавшего сопротивление проповеди Господней, а потом поверившего.
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Мы собрали поздравления со светлым церковным праздником Петра и Павла и именинами для ваших близких и родных.
Поздравления с церковным праздником Петра и Павла в прозе
12 липня ми відзначаємо свято Петра й Павла. Апостоли Петро й Павло особливо шануються як учні Ісуса Христа, що після смерті й воскресіння Сина Божого почали проповідувати й поширювати вчення Євангелія по всьому світу. Образи цих Святих золотою ниткою вплетені в історію нашого рідного краю. Від щирого серця вітаємо вас із цим великим святом! Бажаємо міцного здоров`я, щастя й добробуту кожній родині. Нехай свято ввійде в кожний дім миром, щастям і радістю.
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Вітаємо із величним і престольним святом Петра і Павла. Щиро здоровим Вас, бажаємо божої опіки та добра у Ваших родинах, нехай Ваше слово срібними дзвонами будить в людях бажання жити за Заповідями Божими, бути милосердними та любити ближнього свого, як того вимагає син Божий.
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Вітаю зі святом первоверховних апостолів! Бажаю за молитвами святих апостолів Петра і Павла зміцнення віри і бадьорості духу. Щоб головною нашою мотивацією в житті, було служіння Богу і ближньому!
Поздравления с праздником Петра и Павла в прозе
Поздравления с церковным праздником Петра и Павла в стихах
З Петром і Павлом
Вас хочу привітати дуже!
І нехай тепер
На годину коротше день,
Зате які дні!
Які ночі!
І як приємна
І прохолодна тінь!
Прийшла спека,
Розпал хмільного літа.
природа святкує
З ранку і до ранку,
Земля променями
Теплими зігріта,
Радіє літо,
Веселиться дітвора.
П'ю сонця світло
Захлинаючись, нетерпляче -
Поспішаю встигнути,
Хвилююся спізнитися.
бажаю кожному
Таким же бути щасливим:
Любити, блаженствувати
І... просто відпочивати!
***
С Днем Петра и Павла – поздравления в прозе и стихах
Святі світлі апостоли,
Все життя йдуть за Господом,
На шлях нас істинний наставте
І сил душевних нам додайте.
Ми в свято з самого ранку
Прославим Павла і Петра.
***
Сьогодні Павла і Петра
Вітаю я з ранку,
Багато радості бажаю,
Жити, ні сліз, ні бід не знаючи,
Щоб тілом і душею
У всьому було добре!
І Петра і Павла
Я сьогодні славлю.
Поздравления с днем рождения на Петра и Павла
Вітаємо Петра сьогодні щиро!
Бажаємо добра, здоров’я, миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Достатку вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Петре, все, усе для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого -
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
В день ангела Павла ми з тобою радієм
І сердечно бажаєм, щоб збулись Твої мрії.
Щоб пливло тобі щастя з роси і води,
Щоб жить – не тужить і не знати біди!
А коли б сумувати на мить довелось,
Пам'ятай, що про Тебе турбується хтось.
***
Твоє ім'я Петро, тверде мов скеля,
На якій, твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов'ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров'ям, радістю душі,
Роками довгими віддастся!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Петра,
Прийми привітання!
***
Я помолюсь за Петра всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
***
Петро – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
Поздравления с днем рождения на Петра и Павла
***
Вітаєм Петра сьогодні ми щиро!
Бажаєм добра і звичайно же миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Петра,
Прийми привітання!