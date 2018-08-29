Ореховый Спас – искренние поздравления с праздником в прозе и стихах
Ореховый Спас (Третий или же Хлебный Спас) украинцы празднуют каждый год 29 августа, его также называют Хлебный Спас. В этот день принято освящать корзины с различными орехами, однако не воспрещается добавить также яблоки, мед и даже овощи.
Также на Третий Спас во многих местах были приурочены обряды, связанные с последним хлебным снопом. Поэтому самое главное блюдо на столе – это хлеб, выпеченный из муки нового урожая. Отсюда пошло еще одно название Орехового Спаса – Хлебный. Кроме хлеба, также готовят в этот день пироги с грибами и блюда с орехами, которыми обязательно угощают родных и близких. Также Третий Спас напоминает об окончании лета и начале осени, существует даже поговорка "Пришел Третий Спас – а лето от нас".
Читайте также: Ореховый Спас: украинские традиции и приметы
Не стоит также забывать и поздравлять друг друга со Спасом! В нашем материале вы найдете красивые поздравления в прозе и стихах с Ореховым (или Третьим) Спасом. Сохраните себе и не забывайте делиться ими с близкими и родными!
Поздравления с Ореховым Спасом
Поздравления с Ореховым Спасом в прозе
В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть Ваше здоровье и здоровье родных будет крепким как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным. Любви, веры и взаимопонимания.
***
Хлебный Спас – праздник для всех православных людей. Пусть вместе с Хлебным спасом Ваш дом пополнится урожаем с денежного поля, копной ежедневных сюрпризов и полным хлевом зерен счастья. Пусть в каждом доме будет хлеб, ведь именно он всему голова! Желаем Вам благополучия, радостных вестей, добрых людей на жизненном пути и здоровых детей.
С Ореховым Спасом!
***
Поздравляю с Третьим Спасом, Ореховым и Хлебным, богатым и светлым! Пусть в этот праздник в вашей семье исцелятся все больные, как исцелился царь города Эдессы Авгарь прикоснувшись к Нерукотворному Образу Иисуса Христа. Пусть в ваших начинаниях всегда будет Бог и способствует успешному их завершению. Пусть семья будет богатой и знаменитой, как холщовые ярмарки в Зеленых Горах.
***
Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет сильную и крепкую, как орех, веру в вашу семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здоровья, благодеяния, чистоты души и радости сердца.
Читайте также: Маковый, Яблочный и Ореховый: как празднуют в Украине три августовские Спаса
***
Ореховый Спас – святой для всех православных христиан, и я вам желаю, чтобы сегодня сбылись все ваши самые заветные мечты, чтобы все добрые начинания и стремления были доведены до конца. Желаю вам счастья, здоровья и большой любви как к нашему Христу, так и к каждому человеку на планете Земля. С праздником вас дорогие!
***
Хлебный Спас – светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твое будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.
Поздравления с Ореховым Спасом в прозе
***
Сегодня в церкви бьют колокола, работники полей уходят на заслуженный отдых, в доме пахнет свежим хлебом, а на ярмарках продают полотна. Встречайте Спас Ореховый с весельем и теплом. Спешим всех поздравить с этим великим праздником. Желаем, чтобы в доме у каждого человека царила любовь, взаимопонимание, уважение и забота друг о друге. Будьте счастливы!
***
Говорят, на Третий Спас журавли летят на юг, народ запасается хлебом, орехами, медом, а природа готовится к осени. Спешим пожелать всем людям в этот день провести жаркое лето и достойно встретить осень. Пусть в жизни у каждого будет большая корзина успехов, мешок радости, а благополучия полные закрома.
***
Вот и встретили мы Спас Ореховый, принес он с собой урожаи славные и хлеба румяные. Гуляй и веселись народ, пришла на порог к нам золотая осень! Угостим мы ее сладким медом, караваем, чистой водицей, орехами и пышными пирогами. Желаем, чтобы во всех домах столы ломились от угощений, а кошельки от денег!
***
Подобно тому, как наливаются колосья пшеницы на полях, пусть к вам прибывает здоровье, силы и удача. Желаем в светлый праздник Третьего Хлебно-Орехового Спаса быть в отличном настроении и дарить свое настроение всем окружающим. Пусть ваша жизнь будет слаще меда, здоровье крепким, как орех, а денег столько, сколько зернышек пшеницы в поле.
Красивые поздравления с Ореховым Спасом в прозе
***
Дорогие христиане, поздравляем вас с этим замечательным праздником – Третьим Спасом Ореховым. Сегодня наши хозяйки напекли много вкусных пирогов и медовых пряников. Пусть тепло, исходящее от этой вкуснятины греет душу и сердца. В этот день хотим пожелать всем добра, любви, удачи и просто хорошего настроения!
Читайте также: Медовый Спас – искренние поздравления с праздником Маковея в прозе и стихах
***
Вот и закончился Успенский пост, все угощают друг друга медом, орешками и вкусным караваем. Пусть так же сладко будет всегда, пусть радость навеки поселится в ваших домах, здоровье будет крепким, небо над головой чистым, а жизнь долгой и богатой, как пшеничные поля. Желаем встретить Третий Спас в кругу самых близких и родных.
Поздравления с Ореховым Спасом в стихах
З Горіховим Спасом, зі Спасом вас Хлібним
Я вітаю! І жити вам безбідно
Бажаю завжди, і жити в мирі з усіма,
Щоб Господь дарував вам Рятунок!
***
Прийшов Горіховий Спас,
Горіхів і хліба припас!
Урожай збираємо
І один одному бажаємо:
Щастя, радості, здоров'я,
Щоб ви до кожного з любов'ю
Ставилися і щоб вас
Всі поважали! В добрий час!
***
Зі Спасом Хлібним я вас вітаю!
Любові достатку в домі бажаю!
Бажаю, щоб сонце завжди вам світило
І щоб вам щастя на сто років вистачило!
Поздравления с Ореховым Спасом на украинском языке
***
Зі святом вас річним
Зі Спасом Горіхово-Хлібним
Я вас від душі вітаю
І щастя великого бажаю!
Бажаю вам прекрасного
І неба синього ясного!
***
З нової пшениці ми хліб спечемо,
З ближнього лісу з собою принесемо
Стиглих горіхів повні жмені,
Гей, збирайтеся до свята, гості!
На стіл ми і хліб, і горіхи поставимо,
З Горіховим Спасом людей всіх привітаємо!
***
Горіховий Спас, Нерукотворний
Рясний літа результат,
Нехай він стане для Вас благотворним,
Процвітання Вам принесе!
В цей день старого і дитину
Оточує сама доброта,
А в горіховій шкаралупці, тонкої
Чекає народження і Ваша мрія!
***
Жоржини схилилися біля паперті,
Наче моляться мовчки за нас,
Розсип темних горіхів на скатертині...
Ось і Третій, Горіховий Спас...
Тихо осінь ступає господинею,
Скоро сховається літо з очей.
І останні ластівки зграйкою
Відлітають – Горіховий Спас...
Вранці над кущами болотними
В'ють тумани білястий атлас...
Хмари над хрестами полотнами -
Полотняний, Горіховий Спас...
Поздравления с Ореховым Спасом в стихах
***
Читайте также: Яблочный Спас – искренние поздравления с праздником в прозе и стихах
Непомітно пройшло літо
В клопотах, і ось вже Третій Спас.
Подарувала спекотна пора за це –
Хліб, дарунки природи про запас.
Між дібров ліщина встигає,
У листі жовтих гронами висить.
Серпень в ліс прохолодою закликає,
Щедрими дарами обдарує.
Вітер з гілок листя обриває,
В кроні дуба шумить листям.
Пишне оздоблення ліс втрачає.
Осінь літо завершити поспішає.
***
Хлібний Спас – це свято для всіх!
Тож нехай вас радість чекає успіх.
Нехай у вашому домі хліб не кінчається,
Все тільки приємне в житті трапляється,
Завжди лише чекають радісні вісті,
І кожна річ на своєму місці!
***
Абсолютного щастя бажаю для вас
У цей священний свято – Горіховий Спас!
Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім.
І бажаю, щоб вам не довелося сумувати.
Нехай дороги все тільки прямі ведуть,
А друзі й улюблені не зрадять!
Искренние поздравления с Ореховым Спасом в стихах
***
В церкву ти з ранку йди
І горіхи освяти!
Ось настав і їх черга,
Горіховий Спас нас чекає!
Дружно будемо відзначати
І від Бога дива чекати!
Читайте также: Когда празднуют Спаса 2018: Медовый, Яблочный и Ореховый
***
Горіховий останній Спас
Мир і щастя вам припас.
Надію, віру і порядок,
Любов і грошовий достаток.
Багато радості і світла
І пару днів літа!
Настав благословенний час.
Горіховий зустрічаємо Врятував!
Гарною буде нехай погода
Для вас в будь-який час року.
Любові і щастя врожай
В будь-який сезон ви збирайте!