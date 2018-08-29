Ореховый Спас – искренние поздравления с праздником в прозе и стихах

Ореховый Спас (Третий или же Хлебный Спас) украинцы празднуют каждый год 29 августа, его также называют Хлебный Спас. В этот день принято освящать корзины с различными орехами, однако не воспрещается добавить также яблоки, мед и даже овощи.

Также на Третий Спас во многих местах были приурочены обряды, связанные с последним хлебным снопом. Поэтому самое главное блюдо на столе – это хлеб, выпеченный из муки нового урожая. Отсюда пошло еще одно название Орехового Спаса – Хлебный. Кроме хлеба, также готовят в этот день пироги с грибами и блюда с орехами, которыми обязательно угощают родных и близких. Также Третий Спас напоминает об окончании лета и начале осени, существует даже поговорка "Пришел Третий Спас – а лето от нас".

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Не стоит также забывать и поздравлять друг друга со Спасом! В нашем материале вы найдете красивые поздравления в прозе и стихах с Ореховым (или Третьим) Спасом. Сохраните себе и не забывайте делиться ими с близкими и родными!

Поздравления с Ореховым Спасом

Поздравления с Ореховым Спасом в прозе



В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть Ваше здоровье и здоровье родных будет крепким как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным. Любви, веры и взаимопонимания.



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Хлебный Спас – праздник для всех православных людей. Пусть вместе с Хлебным спасом Ваш дом пополнится урожаем с денежного поля, копной ежедневных сюрпризов и полным хлевом зерен счастья. Пусть в каждом доме будет хлеб, ведь именно он всему голова! Желаем Вам благополучия, радостных вестей, добрых людей на жизненном пути и здоровых детей.



С Ореховым Спасом!

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Поздравляю с Третьим Спасом, Ореховым и Хлебным, богатым и светлым! Пусть в этот праздник в вашей семье исцелятся все больные, как исцелился царь города Эдессы Авгарь прикоснувшись к Нерукотворному Образу Иисуса Христа. Пусть в ваших начинаниях всегда будет Бог и способствует успешному их завершению. Пусть семья будет богатой и знаменитой, как холщовые ярмарки в Зеленых Горах.



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Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет сильную и крепкую, как орех, веру в вашу семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здоровья, благодеяния, чистоты души и радости сердца.

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Ореховый Спас – святой для всех православных христиан, и я вам желаю, чтобы сегодня сбылись все ваши самые заветные мечты, чтобы все добрые начинания и стремления были доведены до конца. Желаю вам счастья, здоровья и большой любви как к нашему Христу, так и к каждому человеку на планете Земля. С праздником вас дорогие!



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Хлебный Спас – светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твое будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.



Поздравления с Ореховым Спасом в прозе

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Сегодня в церкви бьют колокола, работники полей уходят на заслуженный отдых, в доме пахнет свежим хлебом, а на ярмарках продают полотна. Встречайте Спас Ореховый с весельем и теплом. Спешим всех поздравить с этим великим праздником. Желаем, чтобы в доме у каждого человека царила любовь, взаимопонимание, уважение и забота друг о друге. Будьте счастливы!



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Говорят, на Третий Спас журавли летят на юг, народ запасается хлебом, орехами, медом, а природа готовится к осени. Спешим пожелать всем людям в этот день провести жаркое лето и достойно встретить осень. Пусть в жизни у каждого будет большая корзина успехов, мешок радости, а благополучия полные закрома.



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Вот и встретили мы Спас Ореховый, принес он с собой урожаи славные и хлеба румяные. Гуляй и веселись народ, пришла на порог к нам золотая осень! Угостим мы ее сладким медом, караваем, чистой водицей, орехами и пышными пирогами. Желаем, чтобы во всех домах столы ломились от угощений, а кошельки от денег!



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Подобно тому, как наливаются колосья пшеницы на полях, пусть к вам прибывает здоровье, силы и удача. Желаем в светлый праздник Третьего Хлебно-Орехового Спаса быть в отличном настроении и дарить свое настроение всем окружающим. Пусть ваша жизнь будет слаще меда, здоровье крепким, как орех, а денег столько, сколько зернышек пшеницы в поле.



Красивые поздравления с Ореховым Спасом в прозе



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Дорогие христиане, поздравляем вас с этим замечательным праздником – Третьим Спасом Ореховым. Сегодня наши хозяйки напекли много вкусных пирогов и медовых пряников. Пусть тепло, исходящее от этой вкуснятины греет душу и сердца. В этот день хотим пожелать всем добра, любви, удачи и просто хорошего настроения!

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Вот и закончился Успенский пост, все угощают друг друга медом, орешками и вкусным караваем. Пусть так же сладко будет всегда, пусть радость навеки поселится в ваших домах, здоровье будет крепким, небо над головой чистым, а жизнь долгой и богатой, как пшеничные поля. Желаем встретить Третий Спас в кругу самых близких и родных.

Поздравления с Ореховым Спасом в стихах

З Горіховим Спасом, зі Спасом вас Хлібним

Я вітаю! І жити вам безбідно

Бажаю завжди, і жити в мирі з усіма,

Щоб Господь дарував вам Рятунок!

***

Прийшов Горіховий Спас,

Горіхів і хліба припас!

Урожай збираємо

І один одному бажаємо:

Щастя, радості, здоров'я,

Щоб ви до кожного з любов'ю

Ставилися і щоб вас

Всі поважали! В добрий час!

***

Зі Спасом Хлібним я вас вітаю!

Любові достатку в домі бажаю!

Бажаю, щоб сонце завжди вам світило

І щоб вам щастя на сто років вистачило!



Поздравления с Ореховым Спасом на украинском языке

***

Зі святом вас річним

Зі Спасом Горіхово-Хлібним

Я вас від душі вітаю

І щастя великого бажаю!

Бажаю вам прекрасного

І неба синього ясного!

***

З нової пшениці ми хліб спечемо,

З ближнього лісу з собою принесемо

Стиглих горіхів повні жмені,

Гей, збирайтеся до свята, гості!

На стіл ми і хліб, і горіхи поставимо,

З Горіховим Спасом людей всіх привітаємо!

***

Горіховий Спас, Нерукотворний

Рясний літа результат,

Нехай він стане для Вас благотворним,

Процвітання Вам принесе!

В цей день старого і дитину

Оточує сама доброта,

А в горіховій шкаралупці, тонкої

Чекає народження і Ваша мрія!

***

Жоржини схилилися біля паперті,

Наче моляться мовчки за нас,

Розсип темних горіхів на скатертині...

Ось і Третій, Горіховий Спас...

Тихо осінь ступає господинею,

Скоро сховається літо з очей.

І останні ластівки зграйкою

Відлітають – Горіховий Спас...

Вранці над кущами болотними

В'ють тумани білястий атлас...

Хмари над хрестами полотнами -

Полотняний, Горіховий Спас...



Поздравления с Ореховым Спасом в стихах

***

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Непомітно пройшло літо

В клопотах, і ось вже Третій Спас.

Подарувала спекотна пора за це –

Хліб, дарунки природи про запас.

Між дібров ліщина встигає,

У листі жовтих гронами висить.

Серпень в ліс прохолодою закликає,

Щедрими дарами обдарує.

Вітер з гілок листя обриває,

В кроні дуба шумить листям.

Пишне оздоблення ліс втрачає.

Осінь літо завершити поспішає.

***

Хлібний Спас – це свято для всіх!

Тож нехай вас радість чекає успіх.

Нехай у вашому домі хліб не кінчається,

Все тільки приємне в житті трапляється,

Завжди лише чекають радісні вісті,

І кожна річ на своєму місці!

***

Абсолютного щастя бажаю для вас

У цей священний свято – Горіховий Спас!

Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім.

І бажаю, щоб вам не довелося сумувати.

Нехай дороги все тільки прямі ведуть,

А друзі й улюблені не зрадять!



Искренние поздравления с Ореховым Спасом в стихах

***

В церкву ти з ранку йди

І горіхи освяти!

Ось настав і їх черга,

Горіховий Спас нас чекає!

Дружно будемо відзначати

І від Бога дива чекати!

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***

Горіховий останній Спас

Мир і щастя вам припас.

Надію, віру і порядок,

Любов і грошовий достаток.

Багато радості і світла

І пару днів літа!

Настав благословенний час.

Горіховий зустрічаємо Врятував!

Гарною буде нехай погода

Для вас в будь-який час року.

Любові і щастя врожай

В будь-який сезон ви збирайте!