День Святой Троицы 2018: поздравления с праздником в прозе и стихах

Сегодня, 27 мая, христиане отмечают один из самых больших праздников - День Святой Троицы. Этот праздник имеет много традиций и является знаковым для верующих, ведь, по библейским сказаниям, именно на Троицу на апостолов сошли огненные языки Святого Духа, и они начали проповедовать на разных языках мира. Поэтому Троица считается днем создания церкви, а христиане обмениваются поздравлениями.

В Украине праздник Троицы имеет разные названия – День Сошествия Святого Духа, День Святой Троицы, Зеленое воскресенье. Кроме этого, часто в народе называют Пятидесятницей, ведь праздник отмечают на пятидесятый день после Пасхи.

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Незамужние девушки, которые стремятся узнать свою судьбу, тщательно придерживаются традиций и обрядов на День Троицы. Женщины гадают, как это делали наши предки. В то же время все христиане приветствуют друг друга, ведь праздник является так называемым "рождением" церкви.

Поздравление с Днем Святой Троицы в стихах

Хай Дух Святий наповнить вас сьогодні,

Дасть сили і наснаги вам добро творити.

А гілочка зелена, що є символом життя,

Святковий настрій допоможе вам створити!

***

Всі домівки наші в зелені купаються,

Бо Зелені свята до нас наближаються.

Всіх вітаю щиро й хочу побажати

У душі вам миру й Божої благодаті!

***

Зелена неділя у батьковій хаті,

І повно рай-цвіту, і ласки з теплом.

Ми із правіку любов'ю багаті.

Зелена неділя у нас за столом.

Церковні подзвони і поля освята.

З любистку-барвінку горять три свічі.

І хата свята, і освячена м'ята,

І стіл, і на ньому пухкі калачі.

Сидять довкола і діти, і внуки,

А з ними – козацькі й чумацькі пісні.

На вишитій скатертині – батькові руки,

А мамині руки – два дива святі.

І вікна в любистку, і стіни в уборах,

І гладить маленький Ісусик ягня.

В Зелену неділю, неначе в соборах –

Довкола любові вкраїнська рідня.

Поздравление с Днем Святой Троицы

В день Трійці Святої

Ми щиро бажаємо,

Щоб істинний спокій

У серці настав.

Щоб віра ніколи

Вас не залишала.

Любові та миру

Нині й повсякчас!

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Русалонька купається в росі,

Зілляний Дух літає над полями.

Святиться вся природа у цей день.

Вітаю із Зеленими святами!

Поздравление с Днем Святой Троицы

Вітаю з Трійцею Святою!

Бажаю миру і спокою,

Щоб небо було тільки ясним,

Життя – завжди безхмарне та прекрасне.

Слово Боже нехай вас надихає,

Від будь-яких негараздів оберігає.

Нехай добром наповниться ваш дім,

Благодать і щастя буде в нім!

Поздравление с Днем Святой Троицы в прозе

Желаю, чтобы Дух Святой вдохновлял всех вас на добрые дела, наполнял сердца любовью к ближним, дарил каждому желание исполнять Божью волю, нёс счастье от Бога и уверенность в будущем!

***

Пусть в ваш дом спешит радость, душу наполняет приятное волнение, а сердце – тепло любви! Чтобы в День Святой Троицы в жизни прибавилось добра, искренности и успехов!

***

Пришла Троица, праздник надежд, тайной любви и безоговорочной веры. Пусть летят ваши желания в заоблачные высоты, чтобы через время осуществиться и принести в жизнь сказочную радость и счастье.

Поздравления с Зелеными праздниками

С Троицей вас! Желаю, чтобы она постоянно освещала все уголки души, грела каждый миллиметр сердца, а мысли направляла в доброе перспективное русло. Пусть в вере будет постоянная сила, в надеждах – неутомимая радость, а в любви – безмерное счастье.

***

С праздником Троицы вас! Пусть торжественный колокольный звон наполнит душу вдохновением и радостью, укрепит веру и подарит надежду, исцелит болезни и наградит терпением, мудростью, жизненными благами и счастливыми мгновениями.

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Пусть в пятидесятый день после Пасхи сойдет на всех светлый, чудодейственный Дух большим и лучистым счастьем, которое согревает невероятной любовью, даря и окрыляя вас на новые свершения! С Зелеными праздниками!