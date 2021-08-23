Пожар в аэропорту Кабула стал следствием перестрелки военных США с неизвестными
Источник:Asharq Al-Awsat
Пожар в аэропорту Кабула, вспыхнувший 23 августа, возникла из-за перестрелки военных США с неизвестными вооруженными людьми. В результате погиб афганский охранник воздушной гавани, а еще 3 получили ранения.
Перестрелка произошла после того, как снайпер открыл огонь по афганским охранникам. Это произошло за пределами аэропорта.
К теме В аэропорту Кабула вспыхнул пожар: видео с места событий
Стоит заметить, что примерно 600 бывших военнослужащих правительственных войск Афганистана помогают американским военным в воздушной гавани.
Что известно о перестрелке
Кроме американских военных, в стрельбе участвовали военнослужащие Германии.
Стрельба началась, когда тысячи людей заполнили аэропорт, пытаясь спастись бегством из-под власти террористов "Талибана". Сейчас ситуация в аэропорту Кабула нормализовалась.Обратите внимание! Уже третий украинский самолет эвакуировал из Афганистана наших граждан. Сейчас там находятся 50 украинцев.
Узнайте больше В аэропорту Кабула произошла стрельба: в бой вступили военные США и Германии
Ситуация в Афганистане: последние новости
- Террористы "Талибана" 15 августа захватили власть в стране. Иностранцам приказали покинуть Афганистан, поэтому страны начали эвакуацию своих граждан.
- "Талибан" 23 августа пригрозил последствиями в случае, если военные США не покинут территорию Афганистана до 31 августа. Террористы сообщили, что это – "красная линия".
- Во время эвакуации из Афганистана военными и чартерными рейсами вывезли примерно 30 тысяч человек. Говорится о жителях страны из уязвимых групп и гражданах США.
- Управление гражданской авиации Афганистана объявило о прекращении всех рейсов до дальнейших указаний.
- В НАТО не исключили дистанционных ударов по террористам в Афганистане. В частности, по группировке "Аль-Каида", если она вернется.