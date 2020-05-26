Пожар в Александровской больнице: главный врач заявила, что произошел поджог
Причиной пожара в Александровской больнице Киева 26 мая, которая принимает больных коронавирусом, мог быть умышленный поджог. К счастью, жертв удалось избежать.
Что известно о пожаре в Александровской больнице
Первая версия о "коротком замыкании проводки" не подтвердилась. Об этом главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко написала на своей фейсбук-странице.
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По ее словам, пострадавших нет, а персонал больницы эвакуировал пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус медучреждения.
Антоненко пообещала в ближайшее время отремонтировать поврежденные помещения. Она надеется, что виновных в поджоге найдут.
Персонал Александровской больницы после пожара / Фото с фейсбук-страницы Людмилы Антоненко
Как и когда вспыхнул пожар
- Около 18 часов вечера 25 мая в одном из корпусов больницы произошел пожар. Горело подсобное помещение на 6 этаже. Весь этаж был задымлен.
- Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали очаг возгорания.
- Они вывели из больницы 15 человек.
- Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины пожара.
Обратите внимание! В Александровской больнице находятся инфекционные больные, в частности, люди с диагностированной коронавирусной болезнью COVID-19.
Пожарным удалось потушить пожар / Фото с фейсбук-страницы Людмилы Антоненко