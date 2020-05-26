Пожар в Александровской больнице: главный врач заявила, что произошел поджог

Причиной пожара в Александровской больнице Киева 26 мая, которая принимает больных коронавирусом, мог быть умышленный поджог. К счастью, жертв удалось избежать.

Что известно о пожаре в Александровской больнице

Первая версия о "коротком замыкании проводки" не подтвердилась. Об этом главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко написала на своей фейсбук-странице.

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По ее словам, пострадавших нет, а персонал больницы эвакуировал пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус медучреждения.

Антоненко пообещала в ближайшее время отремонтировать поврежденные помещения. Она надеется, что виновных в поджоге найдут.



Персонал Александровской больницы после пожара / Фото с фейсбук-страницы Людмилы Антоненко

Как и когда вспыхнул пожар

Около 18 часов вечера 25 мая в одном из корпусов больницы произошел пожар. Горело подсобное помещение на 6 этаже. Весь этаж был задымлен.

Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали очаг возгорания.

Они вывели из больницы 15 человек.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины пожара.

Обратите внимание! В Александровской больнице находятся инфекционные больные, в частности, люди с диагностированной коронавирусной болезнью COVID-19.



Пожарным удалось потушить пожар / Фото с фейсбук-страницы Людмилы Антоненко