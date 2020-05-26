Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19

Пожар в Александровской больнице: главный врач заявила, что произошел поджог

- Читати новину українською
Пожар в Александровской больнице 25 мая 2020 - причина пожара
Пожежа в Олександрівській лікарні Києва / Фото з фейсбук-сторінки Людмили Антоненко

Причиной пожара в Александровской больнице Киева 26 мая, которая принимает больных коронавирусом, мог быть умышленный поджог. К счастью, жертв удалось избежать.

Что известно о пожаре в Александровской больнице

Первая версия о "коротком замыкании проводки" не подтвердилась. Об этом главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко написала на своей фейсбук-странице.

К теме В Александровской больнице Киева вспыхнул пожар: спасатели эвакуировали людей

По ее словам, пострадавших нет, а персонал больницы эвакуировал пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус медучреждения.

Антоненко пообещала в ближайшее время отремонтировать поврежденные помещения. Она надеется, что виновных в поджоге найдут.

пожежа в Олександрівській лікарні
Персонал Александровской больницы после пожара / Фото с фейсбук-страницы Людмилы Антоненко

Как и когда вспыхнул пожар

  • Около 18 часов вечера 25 мая в одном из корпусов больницы произошел пожар. Горело подсобное помещение на 6 этаже. Весь этаж был задымлен.
  • Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали очаг возгорания.
  • Они вывели из больницы 15 человек.
  • Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины пожара.

Обратите внимание! В Александровской больнице находятся инфекционные больные, в частности, люди с диагностированной коронавирусной болезнью COVID-19.


Пожарным удалось потушить пожар / Фото с фейсбук-страницы Людмилы Антоненко

Автор: Эмал Наби
Теги: ГСЧС Пожар Больница Новости Киева Новости Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Изнасилование в Кагарлыке: полиция привлекает как борцов с преступностью, так и садистов
25 мая , 22:00 Изнасилование в Кагарлыке: полиция привлекает как борцов с преступностью, так и садистов
Анна Маляр
Главные новости за 25 мая: полицейские изнасиловали женщину в Кагарлыке, доходы Медведчука
25 мая , 21:01 Главные новости за 25 мая: полицейские изнасиловали женщину в Кагарлыке, доходы Медведчука
Андрій Шляхтін
Обновленный модельный ряд классических электрокаминов Symphony: что нового
20 мая , 15:41 Обновленный модельный ряд классических электрокаминов Symphony: что нового
Марта Пономаренко