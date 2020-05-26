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Пожар в Александровской больнице: полиция открыла уголовное дело

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Пожар в Александровской больнице 25 мая 2020 - открыто уголовное дело
Пожар в Александровской больнице / ГСЧС

В Александровской больнице Киева 25 мая произошел пожар. Главный врач считает, что произошел поджог. В то же время прокуратура столицы уже возбудила уголовное дело.

 

Пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что уголовное дело начали по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества).

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Что известно о пожаре в Александровской больнице

  • Около 18 часов вечера 25 мая в одном из корпусов больницы вспыхнул пожар.
  • Горело подсобное помещение на шестом этаже больницы. Весь этаж был задымлен.
  • Спасатели оперативно локализовали огонь и ликвидировали возгорание. Они также вывели оттуда 15 человек.

Какие возможные причины пожара

  • Причиной пожара в Александровской больнице Киева 26 мая, которая принимает больных коронавирусом, мог быть умышленный поджог.
  • Первая версия о "коротком замыкании проводки" не подтвердилась. Об этом заявила главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко.
  • По ее словам, пострадавших нет, а персонал больницы эвакуировал пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус медучреждения.

Важно! В Александровской больнице находятся инфекционные больные, в частности, люди с диагностированной коронавирусной болезнью COVID-19.

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Киева Новости Украины Полиция Коронавирус в Украине Прокуратура Киева Пожар
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