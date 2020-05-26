Пожар в Александровской больнице: полиция открыла уголовное дело

В Александровской больнице Киева 25 мая произошел пожар. Главный врач считает, что произошел поджог. В то же время прокуратура столицы уже возбудила уголовное дело.

Пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что уголовное дело начали по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества). К теме В Александровской больнице Киева вспыхнул пожар: спасатели эвакуировали людей Что известно о пожаре в Александровской больнице Около 18 часов вечера 25 мая в одном из корпусов больницы вспыхнул пожар.

Горело подсобное помещение на шестом этаже больницы. Весь этаж был задымлен.

Спасатели оперативно локализовали огонь и ликвидировали возгорание. Они также вывели оттуда 15 человек. Какие возможные причины пожара Причиной пожара в Александровской больнице Киева 26 мая, которая принимает больных коронавирусом, мог быть умышленный поджог.

Первая версия о "коротком замыкании проводки" не подтвердилась. Об этом заявила главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко.

По ее словам, пострадавших нет, а персонал больницы эвакуировал пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус медучреждения. Важно! В Александровской больнице находятся инфекционные больные, в частности, люди с диагностированной коронавирусной болезнью COVID-19.