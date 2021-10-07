Огонь вспыхнул около 12:27. Была угроза распространения пламени на жилой сектор и другие объекты.
К теме В Балаклее вспыхнул масштабный пожар: видео с места
За 7 часов пожар потушили
В 14:20 возгорание локализовали, а в 19:30 уже ликвидировали. По словам очевидцев, пламя было очень сильным. Поскольку оно подбиралось к жилым массивам, в некоторых многоэтажках "оплавились" балконы, пишет ТСН.
Местных жителей напугал черный дым, который был виден из окрестностей города.
В Балаклее горел камыш / Фото ГСЧС
Ищут поджигателя
Причина возникновения пожара устанавливается. Однако основная версия – поджог. Теперь полицейские ищут тех, кто это мог сделать.
Пожар в Балаклее, смотрите видео:
Что известно о взрывах в Балаклее:
- Местных так напугал масштабный дым из-за предыдущих ситуаций в Балаклее.
- В 2017 и 2018 годах на складе боеприпасов произошли взрывы. Такое было и в ноябре 2019 года. Это произошло из-за утилизации боеприпасов.
- К сожалению, погибли 3 военнослужащих и еще 4 – пострадали.
- В марте 2021 года экс-майору ВСУ объявили подозрение. По версии следствия, в 2019 году взрывы произошли из-за небрежного отношения офицера к службе. Это подтвердили экспертизы.