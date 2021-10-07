Пожар в Балаклее тушили более 7 часов: ищут поджигателя

В Балаклее Харьковской области произошел серьезный пожар. Горело 4,5 гектара тростника. Чтобы ликвидировать возгорание, понадобилось 7 часов.

Огонь вспыхнул около 12:27. Была угроза распространения пламени на жилой сектор и другие объекты.

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За 7 часов пожар потушили

В 14:20 возгорание локализовали, а в 19:30 уже ликвидировали. По словам очевидцев, пламя было очень сильным. Поскольку оно подбиралось к жилым массивам, в некоторых многоэтажках "оплавились" балконы, пишет ТСН.

Местных жителей напугал черный дым, который был виден из окрестностей города.



В Балаклее горел камыш / Фото ГСЧС

Ищут поджигателя

Причина возникновения пожара устанавливается. Однако основная версия – поджог. Теперь полицейские ищут тех, кто это мог сделать.

Пожар в Балаклее, смотрите видео:

Что известно о взрывах в Балаклее: