В Харькове горело предприятие по изготовлению масла: в пожаре погиб человек
Утром 2 апреля в Харькове произошел пожар на предприятии по изготовлению подсолнечного масла. В результате возгорания погиб 1 человек, еще один – пострадал.
Источник:ГСЧС
Пожар вспыхнул в 04:18 в Харькове, по улице Новомосковской на территории предприятия "Новобаварский бетон".
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Детали пожара в Харькове
- Загорелось 1-этажное здание ангарного типа по изготовлению подсолнечного масла.
- На место пожара отправились спасатели. В 05:39 им удалось локализовать возгорание на площади 600 квадратных метров.
- Тушили огонь 55 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС.
Есть жертва возгорания
В результате пожара погиб 1 человек. Кроме того, еще 1 – пострадал, его в состоянии средней тяжести госпитализировали в местную больницу.
В Харькове загорелся ангар, где изготавливали масло: смотрите карту
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