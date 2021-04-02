Утром 2 апреля в Харькове произошел пожар на предприятии по изготовлению подсолнечного масла. В результате возгорания погиб 1 человек, еще один – пострадал.

Пожар вспыхнул в 04:18 в Харькове, по улице Новомосковской на территории предприятия "Новобаварский бетон". Читайте также Подозревают поджог: во Львове в депо загорелся трамвай – фото Детали пожара в Харькове Загорелось 1-этажное здание ангарного типа по изготовлению подсолнечного масла.

На место пожара отправились спасатели. В 05:39 им удалось локализовать возгорание на площади 600 квадратных метров.

Тушили огонь 55 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС. Есть жертва возгорания В результате пожара погиб 1 человек. Кроме того, еще 1 – пострадал, его в состоянии средней тяжести госпитализировали в местную больницу. Обратите внимание! В Киеве 1 апреля горели плавучие дачи вблизи парка "Наталка". Пожар увидели спасатели катера "отважный", которые направлялись на учения. С огнем боролись примерно час. К счастью, никто не пострадал. В Харькове загорелся ангар, где изготавливали масло: смотрите карту