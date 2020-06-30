Пожар в колледже в Одессе: дело передали в суд – детали
Прокуратура инкриминирует причастность 4 должностных лиц к масштабному пожару в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который расположен в Одессе. Соответствующий обвинительный акт рассмотрит Приморский райсуд Одессы.
Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области. Речь идет о пожаре в колледже в Одессе, который произошел 4 декабря 2019 года. Тогда погибло 16 человек.
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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении:
- директора одесского колледжа;
- заведующего хозяйством;
- заведующего дневным отделением экономики и предпринимательства;
- экс-заместителя директора по административно-хозяйственной работе.
В чем их подозревают
Прокуроры подозревают, что эти лица нарушили установленные законодательством требования пожарной безопасности. Именно это, как подтвердили эксперты, привело к возникновению пожара в колледже в Одессе.
Что известно о досудебном расследовании
Во время досудебного расследования допрашивали свидетелей, очевидцев происшествия, потерпевших. Всего правоохранители общались с 286 лицами. Кроме этого, проводили опознание погибших и неотложный осмотр места происшествия и помещений здания. Этот осмотр длился с 4 по 12 декабря 2019 года. Провели 61 судебную экспертизу.
Что известно о пожаре в одесском колледже?
Трагедия произошла 4 декабря 2019 года. Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров. Вследствие пожара погибли 16 человек и еще 31 пострадал. Дело в том, что многим просто не удалось выйти через запертую дверь черного выхода. Рассматривают 3 версии причины пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования.