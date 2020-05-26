Пожар в колледже на Троицкой: активисты защищают арестованного Андрея Хаецкого – подробности

В начале декабря в Одессе в экономическом колледже произошел пожар, который унес жизни 16 человек. Сейчас одесские активисты, правозащитники и экс-заместитель председателя Одесской ОГА встали на защиту одного из задержанных – Андрея Хаецкого.

Он является бывшим заместителем директора и единственный, кого из обвиняемых по делу отправили под арест. Хаецкий работал в учебном заведении, но на момент пожара он уже две недели как был уволен, пишет журналистка Елена Ротари на своей странице в фейсбуке.

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В чем обвиняют Андрея Хаецкого

Ему предъявили обвинения в халатности и в пятницу, 22 мая отправили в СИЗО. Перед тем Андрей Хаецкий ходил на все допросы и давал свои показания.

Обвинение основывается на том, что Хаецкий передавал дела новому заместителю, но в документах осталось его имя. Именно он был ответственным за пожарную безопасность и должен был организовать процесс обучения ответственных лиц.

Между тем, как пишет журналистка, ответственными за пожарную безопасность в колледже были Коваль А. П. и Хомич Т. Г., о чем свидетельствуют транзакции оплаты за их обучение. Последнее из которых было не так давно перед трагедией – в сентябре 2019 года.



Оплата за обучение пожарной безопасности / Картинки из фейсбука Елены Ротари

Что говорят защитники Андрея Хаецкого

Заместитель председателя Одесской ОГА Виталий Свичинский выразил слова дружеской поддержки Андрею. По его словам, обвиняемый передал все дела, прежде чем уйти из колледжа. Также он вдохновенно пообещал вытащить его из СИЗО.

Правозащитник Борис Бабин подчеркивает, что Андрей Хаецкий – имеет инвалидность из-за проблем с сердцем и носит специальное устройство. С таким диагнозом его нельзя сажать в СИЗО. Кроме того, он пишет, что то, что сейчас делает следствие по этому делу – это "заведомое неверное расследование трагедии в формате "кто не платит тот сидит" нарушает гарантированные статью 2 Конвенции права родственников погибших на правду о причинах их смерти и о виновных лицах ".

Журналистка и писательница Зоя Казанжи подчеркнула, что Андрей не имеет "крыши", которая могла бы его прикрыть. Именно поэтому стоит его поддержать и оказать огласку делу.

И то, что произошло с Андреем, – яркая иллюстрация следственно-судейского произвола. Когда все порешали, а дело резонансное, надо срочно искать "стрелочника". И фальсифицировать. И врать. И закрывать глаза,

– написала Зоя Казанжи.

"Есть информация о том, что через посредников требовали деньги за назначение судом меры пресечения в виде домашнего ареста. Но поскольку во взятке было отказано, судья влепил Хаецкому содержания под стражей на два месяца без права внесения залога", – написала Елена Добровольская.

В поддержку Андрея в соцсетях запустили хэштег #freeандрійхаєцький. Уже на 28 мая, именно тогда, когда Одесский апелляционный суд будет рассматривать жалобу защиты Андрея относительно меры пресечения, активисты планируют протест.

Кому объявили подозрения

10 декабря полиция сообщила о подозрении директору колледжа Любви Кочерге (дело касается служебной халатности и нарушения правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия).

20 декабря уволили руководителя Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка.

и его заместителя А заведующую хозяйством экономического колледжа на Троицкой в ​​Одессе Татьяну Фомич 15 января суд отправил под ночной домашний арест.

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