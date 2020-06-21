В одной из многоэтажек Кривого Рога 21 июня вспыхнул пожар. По информации спасателей, возгорание произошло в однокомнатной квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 03:10. Об этом говорится на сайте ГСЧС.

Важно Пожар в Киеве на Хмельницкого: горело офисное здание "Киевпроекта" – видео

Пожарным удалось эвакуировать 5 человек, среди них был ребенок. На балконе квартиры, где возник пожар, спасатели нашли тело 14-летнего мальчика. Отмечается, что у него была первая группа инвалидности.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 04:38. В целом огонь уничтожил имущество в квартире и повредил балконную раму этажом выше. Площадь пожара составляла 30 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекли 15 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники ГСЧС.

Актуально В Кривом Роге ночью горел рынок – фото и видео

Улица Симонова, где вспыхнул пожар: карта



В многоэтажке Кривого Рога вспыхнул пожар / Фото ГСЧС