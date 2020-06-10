В Новомосковске на Днепропетровщине 9 июня в квартире депутата местного городского совета и журналиста Андрея Олександровича произошел взрыв, который спровоцировал пожар. Мужчину госпитализировали, однако спасти его жизнь врачам не удалось. От полученных ожогов депутат умер.

Пожар в квартире депутата и журналиста

Взрыв произошел в многоэтажке на третьем этаже 9 июня в одной из квартир, там сразу вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Депутат Новомосковского городского совета Андрей Олександрович и его сын находились дома.

В 5:41 9 июня поступило сообщение о пожаре в многоэтажке на улице Гетманской города Новомосковска,

– говорится в сообщении.

Чрезвычайники прибыли на место взрыва. Они спасли мальчика возрастом примерно 7 лет. Мужчину 1984 года рождения госпитализировали в Новомосковскую ЦРБ с сильными ожогами I-II степени.



На Днепропетровщине горела квартира местного депутата и журналиста / Фото ГСЧС

Ликвидация возгорания и последствия пожара

Огонь уничтожил домашнее имущество в квартире, где возник пожар. Кроме того, разрушена внутренняя стена с соседней квартирой. Также повреждена обшивка балкона в квартире на 4-м этаже.

В общем пожар охватил площадь в 30 квадратных метров.

Возгорание удалось локализовать в 06:15 и ликвидировать в 06:30.

Жизнь депутата не удалось спасти

Медики делали все возможное, однако спасти жизнь Олександровича не удалось, пишет "Полезная газета". Вечером 9 июня депутат умер.



От полученных ожогов Олександрович умер / Фото ГСЧС

Что известно об Андрее Олександровиче

Мужчине было 36 лет.

Он был депутатом Новомосковского городского совета седьмого созыва.

Также работал журналистом в местном издании.

О ликвидации пожара: смотрите видео