Впоследствии эту же версию озвучили правоохранители. Они начали расследовать инцидент как умышленный поджог.
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Заявил, что восстановит заведение
Мужчина намекнул, что этот пожар устроили его конкуренты. Однако он не указывал конкретных людей или заведений.
В мире жесткой конкуренции ничего не горит. Тот, кто решил нас сжечь, не учел главного — можно сжечь доски, но не суть,
– написал Юрий Ванник.
Мужчина отметил, что планирует восстановить свое заведение. Кроме этого, поблагодарил за поддержку тех, кто верит в возрождение TrueMan.
Расследуют как поджог
В полиции Одесской области сообщили, что после того, как огонь потушили, на место прибыли следователи. Они исследовали пожарище и установили, что причиной инцидента было занесение источника возгорания извне.
Поэтому уже открыли уголовное производство по статье об умышленном уничтожении имущества путем поджога. Она предусматривает от 3 до 10 лет заключения.
Коротко об этом пожаре
Спасателям о пожаре заведения на пляже "Дельфин" сообщили незадолго до 23:00. Впоследствии в ГСЧС отметили, что дотла сгорели 400 квадратных метров летней площадки.
На фото и видео с места видно, что возгорание было достаточно масштабным. Однако заведение в этот момент не работало, поэтому никто не пострадал.
Читайте полный текст сообщения Юрия Ванника:
Чтобы долго не жевать, буду краток.
Почему:
В мире жёсткой конкуренции ничего само по себе не горит.
Кто:
Всегда тот, кому выгодно.
Действия:
Упереться в принцип и положить все силы, чтобы воссоздать и возродить детище.
Эмоции:
Благодарность всем, кто сопереживает, ждёт и верит в возрождение.
Тому, кто злорадствует и хейтит:
Даже самая большая собака ничтожнее, чем самый маленький караван.
Тот, кто решил нас сжечь не учёл главного – можно спалить доски, но не суть.