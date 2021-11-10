Впоследствии эту же версию озвучили правоохранители. Они начали расследовать инцидент как умышленный поджог.

К теме В Одессе дотла сгорел популярный ночной клуб TrueMan: жуткие фото и видео

Заявил, что восстановит заведение

Мужчина намекнул, что этот пожар устроили его конкуренты. Однако он не указывал конкретных людей или заведений.

В мире жесткой конкуренции ничего не горит. Тот, кто решил нас сжечь, не учел главного — можно сжечь доски, но не суть,

– написал Юрий Ванник.

Мужчина отметил, что планирует восстановить свое заведение. Кроме этого, поблагодарил за поддержку тех, кто верит в возрождение TrueMan.

Расследуют как поджог

В полиции Одесской области сообщили, что после того, как огонь потушили, на место прибыли следователи. Они исследовали пожарище и установили, что причиной инцидента было занесение источника возгорания извне.

Поэтому уже открыли уголовное производство по статье об умышленном уничтожении имущества путем поджога. Она предусматривает от 3 до 10 лет заключения.

Коротко об этом пожаре

Спасателям о пожаре заведения на пляже "Дельфин" сообщили незадолго до 23:00. Впоследствии в ГСЧС отметили, что дотла сгорели 400 квадратных метров летней площадки.

На фото и видео с места видно, что возгорание было достаточно масштабным. Однако заведение в этот момент не работало, поэтому никто не пострадал.

Читайте полный текст сообщения Юрия Ванника:

Чтобы долго не жевать, буду краток.

Почему:

В мире жёсткой конкуренции ничего само по себе не горит.

Кто:

Всегда тот, кому выгодно.

Действия:

Упереться в принцип и положить все силы, чтобы воссоздать и возродить детище.

Эмоции:

Благодарность всем, кто сопереживает, ждёт и верит в возрождение.

Тому, кто злорадствует и хейтит:

Даже самая большая собака ничтожнее, чем самый маленький караван.

Тот, кто решил нас сжечь не учёл главного – можно спалить доски, но не суть.