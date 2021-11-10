Пожар в ночном клубе в Одессе: назвали причину возгорания TrueMan

В Одессе вечером 9 ноября вспыхнул популярный ночной клуб TrueMan. Его владелец Юрий Ванник заявил, что считает этот инцидент поджогом, который совершили конкуренты.

Впоследствии эту же версию озвучили правоохранители. Они начали расследовать инцидент как умышленный поджог.

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Заявил, что восстановит заведение

Мужчина намекнул, что этот пожар устроили его конкуренты. Однако он не указывал конкретных людей или заведений.

В мире жесткой конкуренции ничего не горит. Тот, кто решил нас сжечь, не учел главного — можно сжечь доски, но не суть,

– написал Юрий Ванник.

Мужчина отметил, что планирует восстановить свое заведение. Кроме этого, поблагодарил за поддержку тех, кто верит в возрождение TrueMan.

Расследуют как поджог

В полиции Одесской области сообщили, что после того, как огонь потушили, на место прибыли следователи. Они исследовали пожарище и установили, что причиной инцидента было занесение источника возгорания извне.

Поэтому уже открыли уголовное производство по статье об умышленном уничтожении имущества путем поджога. Она предусматривает от 3 до 10 лет заключения.

Коротко об этом пожаре

Спасателям о пожаре заведения на пляже "Дельфин" сообщили незадолго до 23:00. Впоследствии в ГСЧС отметили, что дотла сгорели 400 квадратных метров летней площадки.

На фото и видео с места видно, что возгорание было достаточно масштабным. Однако заведение в этот момент не работало, поэтому никто не пострадал.

Читайте полный текст сообщения Юрия Ванника:

Чтобы долго не жевать, буду краток.

Почему:

В мире жёсткой конкуренции ничего само по себе не горит.

Кто:

Всегда тот, кому выгодно.

Действия:

Упереться в принцип и положить все силы, чтобы воссоздать и возродить детище.

Эмоции:

Благодарность всем, кто сопереживает, ждёт и верит в возрождение.

Тому, кто злорадствует и хейтит:

Даже самая большая собака ничтожнее, чем самый маленький караван.

Тот, кто решил нас сжечь не учёл главного – можно спалить доски, но не суть.