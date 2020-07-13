В Одессе в трехэтажном жилом доме, который построили еще в 1814 году, 12 июня вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил сразу несколько квартир на разных этажах.

Из 38 жителей сгоревшего дома на улице Бунина, сейчас 35 временно отселили на базу отдыха "Мечта". Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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По предварительной информации, пожар вспыхнул на третьем этаже. Однако огонь быстро перекинулся на крышу и балкон второго этажа. В целом охваченная огнем площадь составила 700 квадратных метров.

К счастью, пострадавших и погибших нет. Жители оперативно эвакуировались и покинули горящее помещение. К тушению огня привлекли 60 пожарных и 18 единиц техники.

Спасатели отметили, зданию больше 200 лет, оно было построено в 1814 году. Внутри него были деревянные перекрытия, из-за чего огонь быстро распространялся по дому.

Вероятные причины пожара

По информации жильцов дома, пожар начался в квартире №63. Погорельцы отмечают: хозяева квартиры живут в Москве и постоянно сдают жилье.

В последнее время в квартире жила большая компания молодежи 18 – 20 лет. Ольга отметила, что в квартире часто были пьяные гуляния, а на неспокойных соседей жаловались в полицию.

Как отмечают в ГСЧС, вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем жильцами одной из квартир дома.



Причиной пожара спасатели называют неосторожное обращение с огнем / Фото ГСЧС

Где расположен дом, который охватил пожар – смотрите карту