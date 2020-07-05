Зеленский передал родным погибших в страшном пожаре в одесском колледже орден "Золотая звезда". Преподавательница Анна Бортюк, которая пожертвовала собой, спасая детей, и командир отделения спасателей Сергей Шатохин стали Героями Украины.

Награду Анны Бортюк получил ее муж Николай, а награду Сергея Шатохина – жена Героя Людмила, сообщает Офис Президента. Между прочим Пожар в колледже в Одессе: дело передали в суд – детали Еще 25 января 2020 года Зеленский подписал указ о посмертном присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Анне Бортюк и Сергею Шатохину. Сейчас, находясь с официальным визитом в Одессе глава государства смог передать почетные награды. Что известно о погибших героях Бортюк Анна – преподаватель высшей математики и информационных дисциплин колледжа. Она до последнего выводила студентов из горящего здания. Женщина погибла, когда возвращалась туда в третий раз. Об Анне Бортюк студенты вспоминают самыми теплыми словами / Фото из соцсетей Сергей Шатохин – командир отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области – помогал выбраться из колледжа. Когда пытался спасти девушку, студентка прыгнула из окна, – погибли оба. Спасатель Сергей Шатохин погиб, пытаясь спасти студентку / Фото ГСЧС Пожар в колледже в Одессе: коротко Огонь в Одесском колледже вспыхнул 4 декабря 2019 года – огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров.

На момент пожара в здании колледжа находились 210 человек: 172 студента и 38 сотрудников учебного заведения. Большинство удалось эвакуировать, однако не всех.

Во время страшного пожара погибли 16 человек, еще 30 пострадали.

Полиция рассматривает 3 версии причины пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования (пожар могли вызвать электрообогреватели, которые включили из-за отсутствия отопления).

Правительственная комиссия считает, что трагедия произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже, а люди не смогли эвакуироваться, потому что один из входов был закрыт.