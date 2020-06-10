В помещении подразделения Нацполиции в Печерском районе 10 июня в Киеве случился пожар. Огонь повредил служебные кабинеты и технические помещения.

Пожар в здании полиции

Спасателям удалось ликвидировать возгорание, возникшее в отделении полиции столицы 10 июня, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Информация о возгорании в Печерском районе столицы, на Набережном шоссе, 25 поступила в 3:35 10 июня,

– говорится в сообщении.

На место возгорания выехали спасатели, полицейские, взрывотехники, кинологи, криминалисты и представители других профильных служб и ведомств.

Что известно о последствиях пожара

повреждены служебные кабинеты и технические помещения;

материалы уголовных производств, которые там хранились, существенно не пострадали. У следователей есть электронные дубликаты, поэтому все процессуальные документы восстановят.

По факту пожара следователи начали уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.