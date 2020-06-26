В Киеве поздно вечером 26 июня вспыхнул пожар на проспекте Победы, 139. По данным очевидцев горит ресторан "Ярославов двор" на территории туристического комплекса "Пролисок".

По предварительным данным жертв нет. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Фейсбуке.

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Что известно о пожаре

Кафе расположено вблизи трассы на Житомир и окружено сосновым лесом.

К месту происшествия уже прибыли шесть пожарных машин и три "скорые".

Присутствуют также полицейские.

Пожаром охвачено около 200 квадратных метров. Сложность заключается в том, что спасатели не могут найти работающий пожарный гидрант.

Смотрите видео с места пожара в Киеве:

Еще одно видео с места пожара в Киеве:

На месте пожара работают спасатели: смотрите видео



Где расположен ресторан "Ярославов двор":



Пожар в Киеве на проспекте Победы / Фото "Эспрессо" и "Буквы"