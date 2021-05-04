Пожар в ресторане и отеле в Одессе: назвали предварительную причину возгорания
В Одессе 3 мая вспыхнул пожар в ресторане "Щастье" на улице Ланжероновской. Пламя перекинулось на отель "Пале-Рояль". В ГСЧС сообщили, что может быть причиной возгорания.
Источник:"Думская"
Как сообщили СМИ в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям пожар могла вызвать неисправность электропроводки. Источником стал электрический духовой шкаф, который был в ресторане – на первом этаже здания.
Ранее В Одессе загорелся ресторан, пламя перекинулось на отель: фото, видео
Середина ресторана полностью выгорела
Огонь уничтожил полностью все внутри заведения питания. Также пострадали и несколько номеров отеля, который непосредственно расположен возле ресторана.
Пострадали два человека
Двое сотрудников заведения отравились продуктами горения, однако их жизни и здоровью угрозы нет. Клиентов отеля временно переселили в другие.
Смотрите фото из Одессы / Фото "Думская":
Смотрите видео пожара:
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