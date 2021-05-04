В Одессе 3 мая вспыхнул пожар в ресторане "Щастье" на улице Ланжероновской. Пламя перекинулось на отель "Пале-Рояль". В ГСЧС сообщили, что может быть причиной возгорания.

Как сообщили СМИ в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям пожар могла вызвать неисправность электропроводки. Источником стал электрический духовой шкаф, который был в ресторане – на первом этаже здания.

Ранее В Одессе загорелся ресторан, пламя перекинулось на отель: фото, видео

Середина ресторана полностью выгорела

Огонь уничтожил полностью все внутри заведения питания. Также пострадали и несколько номеров отеля, который непосредственно расположен возле ресторана.

Пострадали два человека

Двое сотрудников заведения отравились продуктами горения, однако их жизни и здоровью угрозы нет. Клиентов отеля временно переселили в другие.

Обратите внимание! По данным ГСЧС пламя охватило около 100 квадратных метров ресторана. Из соседнего дома пришлось эвакуировать по меньшей мере 6 человек. В ресторане уверяли, что возгорание произошло не на кухне, однако предполагали, что это могла быть старая проводка.

Смотрите фото из Одессы / Фото "Думская":

Смотрите видео пожара: