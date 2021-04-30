В санатории "Куяльник" в Одессе ночью 30 апреля случился пожар. Вследствие него пострадал мужчина с инвалидностью и был госпитализирован. Уже установили причину возгорания.

Это случилось в 00:53 в одной из комнат 2 этажа 15-этажного корпуса санатория. Пламя погасили еще до приезда спасателей.

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Пожарный автомобиль под санаторием, где был пожар / Фото ГСЧС Одесской области

Более о потерпевшем

В момент пожара в комнате был мужчина, которому примерно 48 лет (родился в 1973 году).

Он инвалид – передвигается на коляске.

Получил ожоги верхних конечностей, туловища, головы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Мужчина находился в "Куяльнике" на лечении.



Чрезвычайники в санатории "Куяльник" после пожара / Фото ГСЧС Одесской области

Что там загорелось

Чрезвычайники установили, что это произошло из-за перегрузки электрического удлинителя. Пламя охватило около 2 квадратных метра.



Чрезвычайники в санатории "Куяльник" / Фото ГСЧС Одесской области

На фото с места видно, что там полностью сгорела кровать и поврежден пол. Огонь погасили работники санатория огнетушителями. А когда спасатели приехали, они из-за задымления со 2 этажа корпуса эвакуировали 9 человек.

Расположение санатория "Куяльник", где произошел пожар / Карта google

Обратите внимание! На улице Бойчука в Киева 24 апреля произошел пожар в подвале. После его тушения там нашли тела мужчины и женщины. Полиция начала расследование обстоятельств трагедии.