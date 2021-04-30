Обгорел мужчина с инвалидностью: пожар в Одесском санатории "Куяльник" – фото
В санатории "Куяльник" в Одессе ночью 30 апреля случился пожар. Вследствие него пострадал мужчина с инвалидностью и был госпитализирован. Уже установили причину возгорания.
Источник:24 канал
Это случилось в 00:53 в одной из комнат 2 этажа 15-этажного корпуса санатория. Пламя погасили еще до приезда спасателей.
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Пожарный автомобиль под санаторием, где был пожар / Фото ГСЧС Одесской области
Более о потерпевшем
- В момент пожара в комнате был мужчина, которому примерно 48 лет (родился в 1973 году).
- Он инвалид – передвигается на коляске.
- Получил ожоги верхних конечностей, туловища, головы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
- Мужчина находился в "Куяльнике" на лечении.
Чрезвычайники в санатории "Куяльник" после пожара / Фото ГСЧС Одесской области
Что там загорелось
Чрезвычайники установили, что это произошло из-за перегрузки электрического удлинителя. Пламя охватило около 2 квадратных метра.
Чрезвычайники в санатории "Куяльник" / Фото ГСЧС Одесской области
Расположение санатория "Куяльник", где произошел пожар / Карта google
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