Мужчина, вероятно, не выключил кипятильник для нагревания воды. Однако пока это еще не окончательная версия следствия.

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Об этой причине возгорания рассказали журналистам в департаменте гуманитарной политики города. Также там добавили, что пожарные проконтролировали проветривание помещений и незадолго после этого обучение в учреждении продолжилось.

Правоохранители сообщили, что уже начали расследование этого инцидента. Они считают, что это могло быть нарушением правил пожарной безопасности. Соответствующая статья предусматривает штраф от 850 до 2040 гривен или 2 года исправительных работ. Однако также возможно более серьезное наказание – от 3 до 8 лет тюрьмы.

Кратко об этом инциденте