Пожар школы в Днепре: подозревают сторожа заведения
Источник:Vgorode
В Новокодакском районе Днепра 11 октября произошел пожар в школе на улице Караева. Впоследствии стало известно, что это могло произойти из-за сторожа учреждения.
Мужчина, вероятно, не выключил кипятильник для нагревания воды. Однако пока это еще не окончательная версия следствия.
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Что грозит сторожу школы
Об этой причине возгорания рассказали журналистам в департаменте гуманитарной политики города. Также там добавили, что пожарные проконтролировали проветривание помещений и незадолго после этого обучение в учреждении продолжилось.
Правоохранители сообщили, что уже начали расследование этого инцидента. Они считают, что это могло быть нарушением правил пожарной безопасности. Соответствующая статья предусматривает штраф от 850 до 2040 гривен или 2 года исправительных работ. Однако также возможно более серьезное наказание – от 3 до 8 лет тюрьмы.
Кратко об этом инциденте
- Пожарных из-за пожара в школе вызвали примерно за 15 минут до 10 часов утра.
- В здании тогда находились 730 человек.
- Поскольку их быстро начали эвакуировать, никто не пострадал.
- Туда прибыли 14 спасателей, которые сразу начали тушить возгорание в подвале школы.
- Для этого понадобилось примерно 20 минут.