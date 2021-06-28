Пожар на судне возле Шри-Ланки: МИД проверяет информацию о погибшем украинце

Ранее появилась информация, что вблизи Шри-Ланки на корабле вспыхнул пожар, в котором погиб украинский моряк. Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Индии и Сингапуре проверить ситуацию на судне MSC MESSINA.

О том, что министр иностранных дел дал поручение выяснить, действительно ли в результате пожара на судне в Индийском океане погиб украинец, в сети сообщил спикер МИД Олег Николенко.

К теме Украинский моряк сгорел заживо во время пожара на судне в Индийском океане, – СМИ

Ведомство проверяет информацию о смерти украинского моряка

Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Индии и Сингапуре немедленно проверить ситуацию на судне MSC MESSINA, среди членов экипажа которого могут быть граждане Украины,

– написал Николенко.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что судно MSC MESSINA шло из Шри-Ланки в Сингапур. По дороге на нем вспыхнул пожар.

Пожар на корабле возле Шри-Ланки: что известно