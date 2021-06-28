Пожар на судне возле Шри-Ланки: МИД проверяет информацию о погибшем украинце
Источник:твиттер Олега Николенко
Ранее появилась информация, что вблизи Шри-Ланки на корабле вспыхнул пожар, в котором погиб украинский моряк. Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Индии и Сингапуре проверить ситуацию на судне MSC MESSINA.
О том, что министр иностранных дел дал поручение выяснить, действительно ли в результате пожара на судне в Индийском океане погиб украинец, в сети сообщил спикер МИД Олег Николенко.
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Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Индии и Сингапуре немедленно проверить ситуацию на судне MSC MESSINA, среди членов экипажа которого могут быть граждане Украины,
– написал Николенко.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что судно MSC MESSINA шло из Шри-Ланки в Сингапур. По дороге на нем вспыхнул пожар.
Пожар на корабле возле Шри-Ланки: что известно
- 25 июня между Шри-Ланкой и Малаккским проливом в машинном отделении судна начался пожар.
- Загорелся контейнеровоз MSС MESSINA, на борту которого находились одесские моряки. С тех пор экипаж – без связи.
- СМИ пишут, что в результате возгорания заживо сгорел 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс.
- Также есть информация, что экипажу удалось взять под контроль огонь. Судно сейчас буксируют в Сингапур.