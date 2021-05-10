Тушат уже несколько часов: в Днепропетровской области загорелась свалка – фото
В Павлоградском районе Днепропетровской области, утром 10 мая, загорелась свалка. Борьба спасателей с огнем продолжается уже несколько часов.
Источник:ГСЧС Днепропетровской области
Возгорание случилось в 6:32 на Павлоградском полигоне вблизи поселка Богуслав. Через 3 часа огонь локализовали, однако полностью потушить по состоянию на 11:00 еще не смогли.
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Спасатель тушит свалку / Фото ГСЧС
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Там загорелись бытовые отходы. Общая площадь пожара охватила примерно 500 квадратных метров.
Автомобиль спасателей на пожаре свалки / Фото ГСЧС
На фото с места видно, что в некоторых местах мусор лишь тлеет. Однако, есть участки, где оно действительно пылает.
Пожар свалки Павлограда / Фото ГСЧС
Вероятные причины возгорания мусора пока не назвали. К тушению привлекли 6 спасателей и 1 пожарный автомобиль. Кроме этого в ГСЧС отметили, что используют и технику Коммунального предприятия "Уютный город".
Пожар на свалке под Павлоградом / Фото ГСЧС
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