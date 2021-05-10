В Павлоградском районе Днепропетровской области, утром 10 мая, загорелась свалка. Борьба спасателей с огнем продолжается уже несколько часов.

Возгорание случилось в 6:32 на Павлоградском полигоне вблизи поселка Богуслав. Через 3 часа огонь локализовали, однако полностью потушить по состоянию на 11:00 еще не смогли.

К теме На Березняках в Киеве произошел пожар в торговом центре: видео



Спасатель тушит свалку / Фото ГСЧС

Подробнее об этом инциденте

Там загорелись бытовые отходы. Общая площадь пожара охватила примерно 500 квадратных метров.



Автомобиль спасателей на пожаре свалки / Фото ГСЧС

На фото с места видно, что в некоторых местах мусор лишь тлеет. Однако, есть участки, где оно действительно пылает.



Пожар свалки Павлограда / Фото ГСЧС

Вероятные причины возгорания мусора пока не назвали. К тушению привлекли 6 спасателей и 1 пожарный автомобиль. Кроме этого в ГСЧС отметили, что используют и технику Коммунального предприятия "Уютный город".



Пожар на свалке под Павлоградом / Фото ГСЧС