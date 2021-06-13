К счастью, нет жертв и никто не пострадал. На месте работали 4 пожарных машины, скорая и полиция. Улица Тракторостроителей располагается в районе Салтовка.

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На месте пожара работали несколько экипажей спасателей / Фото Telegram-канала "ХС | Харьков"

Что известно о пожаре на Тракторостроителей в Харькове

По данным Telegram-канала "Труха" , загорелся компьютер. Жителей дома эвакуировали – покинуло свои квартиры примерно полдома.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже примерно в 22:20. В 23:00 огонь уже потушили, сообщает "Харьков Life".

В сети опубликовали много видео пожара. На кадрах видно, что огнем охвачены 1 и 2 этажи.

Смотрите видео пожара на Тракторостроителей в Харькове