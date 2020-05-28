Пожар на Троицкой: суд отпустил Хаецкого на поруки

Одесский апелляционный суд рассмотрел жалобу на решение о двухмесячном содержании Андрея Хаецкого в СИЗО. Поэта и общественного деятеля обвиняли в декабрьском пожаре в Одессе в экономическом колледже, унесшем жизни 16 человек.

О решении суда сообщила Зоя Казанжи в Фейсбуке. На поруки Хаецкого взяли депутаты Сергей Колебошин и Анатолий Урбанский. Накануне Свободу Хаецкому: под МВД активисты защищают арестованного за пожар в колледже на Троицкой Андрею Хаецкому изменена мера пресечения. Свободен. Отдали на поруки. Освободить из-под стражи немедленно,

– написала журналистка. Перед заседанием под зданием суда также собрались активисты. Один из депутатов заявил, что готов взять Хаецкого на поруки. Хаецкий и пожар в колледже Одессы: что известно 22 мая Киевский районный суд Одессы под стражу на два месяца без права внесения залога бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе колледжа Андрея Хаецкого.

Его подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар в колледже на Троицкой.

Однако Хаецкий уволился из колледжа за месяц до пожара по состоянию здоровья, а также все это время добровольно приходил к следователю.

Хаецкого поддерживают журналисты и общественные активисты. Утром 28 мая акции в поддержку состоялись в Одессе и Киеве. Пожар на Троицкой: как это было Пожар вспыхнул 4 декабря 2019 года, огонь охватил почти 4000 квадратных метров.

В здании колледжа находились 210 человек, большинство из которых студенты.

Из-за проблем во время эвакуации погибли 16 человек и еще 30 пострадали.

Многим просто не удалось выйти из-за закрытой двери черного выхода.

Полиция рассматривает 3 версии причины пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования.

Полиция сообщила о подозрении директору колледжа Любови Кочерге. 20 декабря уволили руководителя Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка.

А заведующую хозяйством экономического колледжа на Троицкой в ​​Одессе Татьяну Фомич 15 января суд отправил под ночной домашний арест