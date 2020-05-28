Пожар на Троицкой: суд отпустил Хаецкого на поруки
Одесский апелляционный суд рассмотрел жалобу на решение о двухмесячном содержании Андрея Хаецкого в СИЗО. Поэта и общественного деятеля обвиняли в декабрьском пожаре в Одессе в экономическом колледже, унесшем жизни 16 человек.
О решении суда сообщила Зоя Казанжи в Фейсбуке. На поруки Хаецкого взяли депутаты Сергей Колебошин и Анатолий Урбанский.
Накануне Свободу Хаецкому: под МВД активисты защищают арестованного за пожар в колледже на Троицкой
Андрею Хаецкому изменена мера пресечения. Свободен. Отдали на поруки. Освободить из-под стражи немедленно,
– написала журналистка.
Перед заседанием под зданием суда также собрались активисты. Один из депутатов заявил, что готов взять Хаецкого на поруки.
Хаецкий и пожар в колледже Одессы: что известно
- 22 мая Киевский районный суд Одессы под стражу на два месяца без права внесения залога бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе колледжа Андрея Хаецкого.
- Его подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар в колледже на Троицкой.
- Однако Хаецкий уволился из колледжа за месяц до пожара по состоянию здоровья, а также все это время добровольно приходил к следователю.
- Хаецкого поддерживают журналисты и общественные активисты. Утром 28 мая акции в поддержку состоялись в Одессе и Киеве.
Пожар на Троицкой: как это было
- Пожар вспыхнул 4 декабря 2019 года, огонь охватил почти 4000 квадратных метров.
- В здании колледжа находились 210 человек, большинство из которых студенты.
- Из-за проблем во время эвакуации погибли 16 человек и еще 30 пострадали.
- Многим просто не удалось выйти из-за закрытой двери черного выхода.
- Полиция рассматривает 3 версии причины пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования.
- Полиция сообщила о подозрении директору колледжа Любови Кочерге. 20 декабря уволили руководителя Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка.
- А заведующую хозяйством экономического колледжа на Троицкой в Одессе Татьяну Фомич 15 января суд отправил под ночной домашний арест