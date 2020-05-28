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Пожар на Троицкой: суд отпустил Хаецкого на поруки

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Суд над Андреем Хаецким из-за пожара на Троицкой в Одессе
Хаецкого отпустили на поруки / fv2019.bookforum.ua

Одесский апелляционный суд рассмотрел жалобу на решение о двухмесячном содержании Андрея Хаецкого в СИЗО. Поэта и общественного деятеля обвиняли в декабрьском пожаре в Одессе в экономическом колледже, унесшем жизни 16 человек.

О решении суда сообщила Зоя Казанжи в Фейсбуке. На поруки Хаецкого взяли депутаты Сергей Колебошин и Анатолий Урбанский.

Накануне Свободу Хаецкому: под МВД активисты защищают арестованного за пожар в колледже на Троицкой

Андрею Хаецкому изменена мера пресечения. Свободен. Отдали на поруки. Освободить из-под стражи немедленно,
– написала журналистка.

Перед заседанием под зданием суда также собрались активисты. Один из депутатов заявил, что готов взять Хаецкого на поруки.

Хаецкий и пожар в колледже Одессы: что известно

  • 22 мая Киевский районный суд Одессы под стражу на два месяца без права внесения залога бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе колледжа Андрея Хаецкого.
  • Его подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар в колледже на Троицкой.
  • Однако Хаецкий уволился из колледжа за месяц до пожара по состоянию здоровья, а также все это время добровольно приходил к следователю.
  • Хаецкого поддерживают журналисты и общественные активисты. Утром 28 мая акции в поддержку состоялись в Одессе и Киеве.

Пожар на Троицкой: как это было 

  • Пожар вспыхнул 4 декабря 2019 года, огонь охватил почти 4000 квадратных метров.
  • В здании колледжа находились 210 человек, большинство из которых студенты.
  • Из-за проблем во время эвакуации погибли 16 человек и еще 30 пострадали.
  • Многим просто не удалось выйти из-за закрытой двери черного выхода.
  • Полиция рассматривает 3 версии причины пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования.
  • Полиция сообщила о подозрении директору колледжа Любови Кочерге. 20 декабря уволили руководителя Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка.
  • А заведующую хозяйством экономического колледжа на Троицкой в ​​Одессе Татьяну Фомич 15 января суд отправил под ночной домашний арест

 

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Расследования Решение суда Криминальные новости Пожар в Одессе на Троицкой Новости Одессы Новости Украины
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