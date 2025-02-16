Во Львове сгорел гараж, где после стерилизации находилось 11 котиков: животные мертвы

Во Львове загорелся гараж, в котором находились коты после стерилизации. К сожалению, все животные погибли.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

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Что известно о пожаре в гараже с котами

Отмечается, что котики были в гараже на послеоперационной передержке. Волонтер Ольга Паламар рассказала, что помещение было расположено на улице Кульпарковской, 226. Внутри находилось 11 животных.

Ольга Паламар рассказала, что передала ветеринару Роману Шарану на стерилизацию шестерых выловленных на улице котов, в понедельник, 10 февраля. Они договорились, что животных вернут в пятницу, 14 февраля. Их нужно было передержать четыре дня после стерилизации и колоть антибиотик.

В пятницу он (Роман Шаран – 24 Канал) приехал и рассказал о ситуации. Когда мы вчера приехали на это место, там уже не было ни котов, ни переносок, ничего абсолютно в этом гараже. Об условиях тоже не было ничего известно до этого,

– рассказала Ольга.

Причиной пожара Роман назвал замыкание, а также сообщил, что уже похоронил котов в лесу в селе Татаринов Городокского района.

"Они подключили масляную батарею, чтобы отапливать помещение и замкнула проводка. На самом деле не такой дешевой была стерилизация, как потребность передержки. Стерилизация одной кошки стоила одну тысячу гривен. Во Львове нет ни одного стерилизационного центра, есть ЛКП "Лев", но там очередь на год вперед", – говорит волонтер.

Ольга Паламар отмечает, что советовалась с юристами, как правильно подать пакет документов, чтобы заявление имело результативность. Однако шанс минимальный, потому что нет ни договора, ни тел.

"Я осветила эту историю в соцсетях для того, если мы не сможем добиться юридической справедливости, то чтобы предупредить людей и предостеречь от обращения на такие домашние передержки, лучше переплатить и обеспечить нормальный уход животным", – отметила Ольга Паламар.

Сам ветеринар Роман Шаран отметил, что о пожаре узнал от арендодателя. В гараже животных только передерживали, оперировал он в другом месте. В то же время он объяснил, что сообщил о трагедии только через два дня, потому что ему нужно было на службу. Роман не хотел сообщать это по телефону, а хотел встретиться лично.

Руководитель "Дома спасенных животных" Орест Залипский подчеркивает, что эта страшная история – это следствие бездействия, проблема которая годами игнорируется. По его словам, из-за отсутствия надлежащей программы стерилизации и волонтеры должны самостоятельно спасать сотни жизней, ища любые возможности, даже в таких непригодных условиях.