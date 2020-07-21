Вечером 21 июля на улице Стеценко в Киеве произошел мощный пожар. Загорелся многоэтажный жилой дом в ЖК "Спивочее". Спасателям удалось потушить огонь.

Пожар вспыхнул вечером 21 июля в многоэтажном жилом доме в ЖК "Спивочее" на улице Стеценко в Киеве, сообщает APnews.

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На место происшествия приехали спасатели и пожарные. Огонь активно распространялся из-за ветреной погоды.

Известно, что загорелся дом, который еще не ввели в эксплуатацию. Вероятно, вспыхнули строительные материалы. Огонь охватил верхний этаж здания, крышу и фасад. По информации "Киева Оперативного", это более 200 квадратных метров.

Всех жителей комплекса эвакуировали на безопасное расстояние.

Впоследствии стало известно, что спасателям удалось потушить пожар. Информации о пострадавших нет.

Пожар в жилом доме в Киеве / Фейсбук Янины Доброй, Тани Панчук, "Оперативного Киева", "Информатора"

В Киеве загорелся жилой дом: смотрите видео

В столице загорелся дом в ЖК "Спивочее": смотрите карту