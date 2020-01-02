Пожар из-за фейерверка уничтожил десятки животных в зоопарке: жуткие фото и видео

Более 30 животных, среди которых летучие мыши, птицы и несколько редких видов обезьян, погибли в новогоднюю ночь 1 января из-за пожара. Трагедия произошла в зоопарке Крефельда на западе Германии сразу после полуночи.

Пять орангутангов, две гориллы, шимпанзе, золотистые львиные тамарины, карликовые игрунки – все они погибли в огне. Пожарным удалось спасли лишь двух шимпанзе. О трагедии в зоопарке Крефельда известно из его фейсбук-страницы.

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Впоследствии представитель местной полиции на пресс-конференции сообщил, что пожар вызвал, скорее всего, запущенный в небо фейерверк или китайский фонарик, который упал на крышу вольера обезьян.



Все, что осталось от вольера для обезьян / Фото TNN

Смотрите видео из соцсетей масштабного пожара в зоопарке:

Полиция предложила вероятным виновникам добровольно признаться – и несколько человек действительно пришли и сказали, что в полночь запускали фонарики у зоопарка. Что, к слову, запрещено местным законодательством.

На странице зоопарка Zoo Krefeld в фейсбуке люди опубликовали фото погибших животных:



Вечером 1 января в зоопарке зажгли свечи в память о погибших животных