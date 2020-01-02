04:45
2 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бессмертный Бердымухамедов. Путин пробил дно
      Вєсті Кремля
      20:23, 1 января
      Вести.UA. Жир: Виктор Павлик идет в президенты? Пьяный эфир с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      20:03, 1 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Пожар из-за фейерверка уничтожил десятки животных в зоопарке: жуткие фото и видео

      42 Читати новину українською
      Пожар в зоопарке в Германии / Фото TNN

      Более 30 животных, среди которых летучие мыши, птицы и несколько редких видов обезьян, погибли в новогоднюю ночь 1 января из-за пожара. Трагедия произошла в зоопарке Крефельда на западе Германии сразу после полуночи.

      Пять орангутангов, две гориллы, шимпанзе, золотистые львиные тамарины, карликовые игрунки – все они погибли в огне. Пожарным удалось спасли лишь двух шимпанзе. О трагедии в зоопарке Крефельда  известно из его фейсбук-страницы.

      Читайте также: Позорное явление использования животных в цирке останется в прошлом, – Бородянский

      Впоследствии представитель местной полиции на пресс-конференции сообщил, что пожар вызвал, скорее всего, запущенный в небо фейерверк или китайский фонарик, который упал на крышу вольера обезьян.

      зоопарк
      Все, что осталось от вольера для обезьян / Фото TNN

      Смотрите видео из соцсетей масштабного пожара в зоопарке:

      Полиция предложила вероятным виновникам добровольно признаться – и несколько человек действительно пришли и сказали, что в полночь запускали фонарики у зоопарка. Что, к слову, запрещено местным законодательством.

      На странице зоопарка Zoo Krefeld в фейсбуке люди опубликовали фото погибших животных:

       

       

      животные
      Вечером 1 января в зоопарке зажгли свечи в память о погибших животных

      Зоопарк в Крефельде ежегодно посещают более 400 тысяч человек. Всего в нем живут примерно 1000 животных 200 видов. Вольер для обезьян работал с 1975 года.

      Лучшие флагманские смартфоны 2019 года – подборка Техно 24
      1 января
      27770
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Пожар Жертвы Мир животных
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      1 января , 22:20 Главные новости 1 января: Новый год, изменения-2020, транзит газа
      273
      1 января , 17:47 Наиболее значимые победы Украины в 2019 году
      Євгенія Мазур 528
      1 января , 15:20 Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      Ірина Поліщук 2007
      1 января , 12:00 Как избавиться от похмелья: советы медиков
      Олександр Бевза 11428
      1 января , 10:03 Какой будет минимальная зарплата в 2020 году и на какие выплаты она влияет
      Ірина Поліщук 2693
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук