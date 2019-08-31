Полиция открыла уголовное производство по факту масштабного пожара на складах химпредприятия под Львовом, вспыхнувшего 30 августа, в селе Чишки Пустомытовского района.

В ГУ Нацполиции Львовской области сообщили, что в настоящее время правоохранители устанавливают причины возгорания, продолжается досудебное расследование также назначен ряд экспертиз.

Читайте также: Пожар на химпредприятии под Львовом удалось ликвидировать: фото, видео

По факту пожара открыто уголовное производство за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Максимальное наказание, которое грозит виновным – до трех лет ограничения свободы.



Следственно-оперативная группа устанавливает причины возгорания

Чрезвычайники уточнили, что полная площадь пожара составила 4100 квадратных метров, а огонь уничтожил 4 грузовика и 6 легковых автомобилей.

К слову, пожар удалось ликвидировать через 5 часов после возгорания.

В результате инцидента пострадал и был госпитализирован 39-летний работник предприятия. По предварительной информации врачей, у мужчины диагностировали ожоги 25% тела. Пострадали голова, туловище и верхние конечности.

Видео с места пожара на химическом заводе:

Что известно о пожаре под Львовом?30 августа в селе Чишки во Львовской области, на территории одного из химических предприятий вспыхнул масштабный пожар.



Сначала жителей Давыдовского ОТГ призвали закрыть окна и двери, не выходить на улицу, а также не выпускать детей из дома, так как по непроверенной информации, загорелись три бочки с аммиаком.



Впоследствии эксперты химико-радиометрической лаборатории ГУ ГСЧС Украины заявили, что проведенные замеры воздуха по периметру территории складских помещений указывают на то, что угрозы для населения нет.