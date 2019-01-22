Пожар на кораблях возле Керченского пролива: раненых моряков доставили в оккупированный Крым

Пострадавших моряков с танкеров "Канди" и "Маэстро", загоревшихся в Черном море возле Керченского пролива, доставили в порт Керчи на востоке оккупированного Крыма. Это произошло через сутки с начала пожара.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Буксир "Меркурий" – у причала в Керченском торговом порту", – сказал гендиректор предприятия "Крымские морских портах" Алексей Волков.

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На берегу на моряков ждут врачи.

По информации издания, буксир "Меркурий" 22 января собрал 12 спасенных и 10 погибших с судов, подняли живых и мертвых моряков на борт.

Ранее моряков планировали доставить в Крым во вторник ночью, 22 января, но сделать это помешал шторм.

Напомним, 21 января вблизи Керченского пролива загорелись 2 корабля "Маэстро" и "Канди" под флагами Танзании. Причиной пожара стал взрыв на одном из судов и уже с этого корабля огонь перекинулся на второй корабль, расположенный рядом. На бортах судов находились граждане Турции и Индии.



В результате пожара на кораблях погибли по меньшей мере 11 человек.



В России говорят, что причиной инцидента могло стать нарушение техники безопасности, есть версии о том, что пожар мог вспыхнуть во время перевалки топлива.



В украинском Министерстве по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц сообщили, что танкеры незаконно поставляли газ в Сирию. Эти суда также включены в санкционный список США.