Пожар на металлургическом заводе в российском Владикавказе: жители в панике покидают город

Жители российского Владикавказа, где произошел масштабный пожар на металлургическом заводе "Электроцинк", поспешно покидают город. Люди переживают за свое здоровье и жизнь, поскольку над городом до сих пор висит опасный смог в виде черного дымового гриба.

В то же время дирекция металлургического завода сообщила о прекращении работы предприятия. "Электроцинк" должен остановиться более чем на 2 месяца, передает ТАСС.

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Завод прекратил работу более чем на два месяца, точные сроки станут известны после полного обследования территории. Будет проведена экспертиза. Причины пожара тоже выяснит спецкомиссия,

– заявил генеральный директор предприятия Игорь Ходико.

Тем временем люди массово выезжают из Владикавказа из-за пожара на заводе "Электроцинк". На выездах из города – пробки.



Пробки на выезде из Владикавказа

"Нам сейчас позвонила тетя, сказала, что срочно надо ехать. Мы сейчас едем в горы. У нас нет там дачи, но люди говорят, что надо просто уехать из города", – рассказал изданию "Кавказ, Реалии" местный житель Георгий.

Паники добавляют сообщения в мессенджерах о том, что в воздух выбрасываются очень опасные вещества. Официальные источники, в свою очередь, сообщают, что все нормально.

Люди во Владикавказе жалуются на металлический привкус во рту и плохое самочувствие, а также требуют объявить режим чрезвычайной ситуации. Над городом висит смог в виде черного дымового гриба.



Дымовой гриб над Владикавказом

Напомним, в ночь на 21 октября во Владикавказе на металлургическом заводе "Электроцинк" произошел крупный пожар. Вследствие чрезвычайной ситуации погиб 1 пожарный, еще 2 пострадали. В 16 часов 21 октября спасатели сообщили о ликвидации масштабного возгорания.

Что такое "Электроцинк"?ОАО "Электроцинк" – одно из ведущих российских предприятий цветной металлургии и крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии. Завод производит и реализует цинк, кадмий, серную кислоту, сплавы. По данным компании, на ОАО "Электроцинк" работает около 1,8 тысячи человек.