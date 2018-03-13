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Пожар на полигоне "Широкий лан" вспыхнул из-за вылитого в буржуйку бензина, – Бирюков

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Причина пожара на полигоне
Причина пожара на полигоне "Широкий лан" / Иллюстративное фото

Пожар на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области вспыхнул из-за того, что военный вылил бензин в буржуйку. Поскольку в буржуйке еще теплился огонь, то это повлекло пожар.

Об этом в Facebook сообщил советник министра обороны Юрий Бирюков со ссылкой на слова военного, который выжил.

Отметим, что на военном полигоне "Широкий Лан" загорелся одина из жилых военных палаток. В результате пожара погиб военный, еще 7 бойцов получили ожоги.

Потухла буржуйка, плеснул из бутылки жидкость, в глубине печки еще что-то теплилось, вспышка, на отопителе загорается одежда, он начинает бегать по палатке, второй выход завален вещами, опрокидывает бутылку, опрокидывает буржуйку, взрыв,
– говорится в сообщении Бирюкова.

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Он добавил, что Военная служба правопорядка заверила, что все военные были трезвыми. Также сообщается, что трагедия случилась из-за паники, ведь на тот момент все спали, а события развивались мгновенно.

Теги: Пожар Жертвы Новости Украины Чрезвычайное происшествие Вооруженные Силы Украины Новости Николаева
Источник: 24 Канал
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