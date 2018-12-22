Пожар на Рождественской ярмарке в центре Львова: что говорят очевидцы

В субботу, 22 декабря, во Львове возле Оперного театра примерно в 13:00 вспыхнул пожар: загорелся деревянный домик на Рождественской ярмарке, в котором готовили пищу. После этого огонь перекинулся еще на две соседние палатки.

По словам очевидцев, огонь достигал нескольких метров.

Читайте также: В центре Львова на Рождественской ярмарке вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Также было слышно три взрыва – вероятно, из-за пламени взорвался газовый баллон. Чрезвычайники пока не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Это было ужасно. Когда взрывались баллоны, то огонь вспыхивал аж до деревьев – метров на 5, а может и больше. Ребята пробовали огнетушителями тушить пожар,

– рассказал очевидец Александр Ланица.

Пострадали четыре человека, которые являются работниками Рождественской ярмарки. Их сразу госпитализировали в ожоговое отделение одной из городских больниц.

Во Львовской городской раде созывают срочное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут решать, как дальше будет действовать Рождественская ярмарка в городе.



Пожар на Рождественской ярмарке во Львове



Пожар на Рождественской ярмарке во Львове



Пожар на Рождественской ярмарке во Львове