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      Пожар на Рождественской ярмарке в центре Львова: что говорят очевидцы

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      В субботу, 22 декабря, во Львове возле Оперного театра примерно в 13:00 вспыхнул пожар: загорелся деревянный домик на Рождественской ярмарке, в котором готовили пищу. После этого огонь перекинулся еще на две соседние палатки.

      По словам очевидцев, огонь достигал нескольких метров.

      Читайте также: В центре Львова на Рождественской ярмарке вспыхнул пожар, есть пострадавшие

      Также было слышно три взрыва – вероятно, из-за пламени взорвался газовый баллон. Чрезвычайники пока не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

      Это было ужасно. Когда взрывались баллоны, то огонь вспыхивал аж до деревьев – метров на 5, а может и больше. Ребята пробовали огнетушителями тушить пожар,
      – рассказал очевидец Александр Ланица.

      Пострадали четыре человека, которые являются работниками Рождественской ярмарки. Их сразу госпитализировали в ожоговое отделение одной из городских больниц.

      Во Львовской городской раде созывают срочное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут решать, как дальше будет действовать Рождественская ярмарка в городе.

      Пожежа у Львові
      Пожар на Рождественской ярмарке во Львове

      Пожежа у Львові
      Пожар на Рождественской ярмарке во Львове

      Пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові
      Пожар на Рождественской ярмарке во Львове

      Теги: Новости Украины Новости Львова Пожар Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 канал
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