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      Пожар на Рождественской ярмарке во Львове: безопасные ларьки восстанавливают работу

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      Пожар на ярмарке во Львове
      Пожар на ярмарке во Львове / Фото из открытых источников

      Во Львове предлагают возобновить работу объектов торговли на Рождественских ярмарках, где реализуется продукция, не требующая применения подогревающих приборов.

      Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

      Читайте также: Во Львове вспыхнул пожар на Рождественской ярмарке: появились шокирующие детали

      Комиссией проведено обследование 82 объектов рождественской ярмарки (деревянных домиков) на площади Рынок, 108 деревянных домиков на проспекте Свободы и еще 11 точек торговли в Сиховском районе касательно соблюдения правил противопожарной безопасности, наличия газового оборудования, электрических обогревающих устройств,
      – говорится в сообщении.

      Так, в городском совете Львова уверяют, что комиссия не зафиксировала наличие газовых баллонов в деревянных домиках Рождественской ярмарки.

      Кроме этого, комиссия рекомендовала возобновить работу объектов торговли, где реализуется продукция, не требующая применения подогревающих приборов после 17:00 23 декабря.

      "Восстановление работы других объектов торговли возможно по отдельному решению комиссии", – добавляют в горсовете.

      Напомним, 22 декабря в центре Львова вспыхнул пожар – вероятно, из-за огня взорвался газовый баллон. Взрыв произошел на ярмарке неподалеку Оперного театра. Загорелся сначала в одном из ларьков, затем огонь перекинулся на соседние помещения. Из-за взрыва пострадали пять человек. Полиция открыла уголовное производство по статье нарушение пожарной безопасности, а это до трех лет лишения свободы.

      Теги: Новости Украины Новости Львова Пожар
      Источник: 24 Канал
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