Пожар на Рождественской ярмарке во Львове: безопасные ларьки восстанавливают работу

Во Львове предлагают возобновить работу объектов торговли на Рождественских ярмарках, где реализуется продукция, не требующая применения подогревающих приборов.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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Комиссией проведено обследование 82 объектов рождественской ярмарки (деревянных домиков) на площади Рынок, 108 деревянных домиков на проспекте Свободы и еще 11 точек торговли в Сиховском районе касательно соблюдения правил противопожарной безопасности, наличия газового оборудования, электрических обогревающих устройств,

– говорится в сообщении.

Так, в городском совете Львова уверяют, что комиссия не зафиксировала наличие газовых баллонов в деревянных домиках Рождественской ярмарки.

Кроме этого, комиссия рекомендовала возобновить работу объектов торговли, где реализуется продукция, не требующая применения подогревающих приборов после 17:00 23 декабря.

"Восстановление работы других объектов торговли возможно по отдельному решению комиссии", – добавляют в горсовете.

Напомним, 22 декабря в центре Львова вспыхнул пожар – вероятно, из-за огня взорвался газовый баллон. Взрыв произошел на ярмарке неподалеку Оперного театра. Загорелся сначала в одном из ларьков, затем огонь перекинулся на соседние помещения. Из-за взрыва пострадали пять человек. Полиция открыла уголовное производство по статье нарушение пожарной безопасности, а это до трех лет лишения свободы.