Пожар на Рождественской ярмарке во Львове: один из пострадавших умер

1 января 2019 года в местной больнице Львова скончался один из пострадавших во время пожара на Рождественской ярмарке 22 декабря.

Об этом говорится на сайте Львовского городского совета.

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Как отмечается, мужчина постоянно находился в реанимационном отделении, его состояние его было тяжелое, а 31 декабря лабораторные показатели ухудшились.

Его состояние постоянно было тяжелое. Нам удалось преодолеть стадию ожогового шока, но следующая стадия при ожогах более 20% – это стадия токсикации. Со вчерашнего дня было ухудшение по анализам, развилась почечная недостаточность. К сожалению, из-за обширных, глубоких ожогов пошла сильная интоксикация. У мужчины было 50% ожогов,

– отметил заместитель главного врача по хирургической помощи 8-й городской клинической больницы Львова Игорь Стояновский.

Известно, что мужчина был гражданином Армении 1968 года рождения.