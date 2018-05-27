Пожар на складе со вторсырьем под Киевом: детали и фото от спасателей

Ликвидация пожара в городе Вишневом под Киевом, продолжается. Спасатели сообщают, что очаг возгорания – в складском помещении на улице Железнодорожной. Там горит вторичное сырье во дворе пункта приема.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

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Разведкой было установлено, что горит вторичное сырье во дворе пункта приема отдельными очагами и является возгорание в середине складского помещения на площади около 30 м2. Руководителем тушения пожара было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств,

– рассказывают спасатели.

Отмечается, что пожар локализован в 17:17 и ликвидирован в 19:34. Работает 4 единицы техники и 24 человека личного состава.



Сейчас ликвидация продолжается.



Последствия пожара на складе со вторсырьем под Киевом



Спасатели сообщают, что очаг возгорания – в складском помещении

Напомним, в соцсети разместили видео пожара в городе Вишневом на складе с вторсырьем.

