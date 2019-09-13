Пожар на свалке мусора под Борисполем: детали, фото и видео

Огонь на свалке негабаритных бетонных и строительных отходов под Борисполем, в районе международного аэропорта, заметили 10 сентября. Под вечер его локализовали, выгорели 2 гектара. Общественные активисты побывали на месте инцидента и 13 сентября сообщили, что там происходит сейчас.

Сначала видео и фото пожара публиковали пользователи соцсетей, позже информацию подтвердил секретарь городского совета Борисполя Ярослав Годунок.

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В пятницу, 13 сентября, активисты сообщили в фейсбук-группе "Петропавловское. Бориспольский район", что посетили место событий.

Смотрите видео, как горела свалка (с фейсбук-страницы Андрея Цивлюка):

В частности, Татьяна Волошина написала: "Кроме мусора и шин, которые там жгут, из полученного добывают какое-то топливо". Из-за этого активисты вызвали полицию, составили акт и написали заявление. Однако, по ее словам, туда придется поехать еще раз.

Только берите респираторы. Я до сих пор отдышаться не могу. В телеграмме есть бот, который измеряет качество воздуха. Сейчас – 73, а если замерить на месте, уаерена, цифры будут катастрофические. Это какой-то экологический геноцид,

– пишет Волошина.

Говорится о том, что плохое качество воздуха вокруг свалки существенно превышает норму и угрожает, в частности, для людей с респираторными заболеваниями.



Бот, который замеряет качество воздуха / Фото из фейсбука Татьяны Волошиной

Другие фото со свалки (тоже со страницы Татьяны Волошиной):





24 канал пытается связаться с активистами для более детальных объяснений их видения экологической ситуации в регионе и ситуации со свалкой под Борисполем.

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