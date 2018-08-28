Пожар на заводе "Маяк" в Киеве: в ГСЧС сообщили подробности

Спасатели ликвидировали пожар на территории столичного завода "Маяк". Как объяснили пожарные, загорелся мусор на первом этаже здания.

Ранее 24 канал сообщал о пожаре, который возник в здании завода "Маяк" в Киеве. Тогда очевидцы заявляли о том, что горят 5 этажей в здании. Однако спасатели опровергли такую ​​информацию, говорят – огонь распространился только на 1 этаже.

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28 августа в 19:03 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на проспекте Степана Бандеры, 8, в Оболонском районе столицы. По прибытию пожарных было установлено, что на первом этаже 7-этажного недействующего здания горит мусор,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что занялось 20 квадратных метров.

"Не теряя времени спасатели приступили к тушению пожара. В 19:39 бойцы локализовали возгорание, а в 19:53 – ликвидировали", – информируют в ГСЧС.

Известно, что на место происшествия выезжало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 членов личного состава.

Погибших и травмированных в результате инцидента нет.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют.