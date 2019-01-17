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      Пожар на заводе "Майола" возле Львова потушили: появилось видео

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      Пожар на заводе "Майола" возле Львова потушили
      Пожар на заводе "Майола" возле Львова потушили / Zaxid.net

      Спасателям удалось потушить масштабный пожар на масличном заводе ЧП "Олияр" вблизи Львова. Этот завод изготавливает масло "Майола".

      Об этом в комментарии 24 каналу сообщил спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области Игорь Курус.

      24 канал сообщал, что вечером 16 января в селе Ставчаны Пустомытовского района Львовской области вспыхнул крупный пожар на заводе ЧП "Олияр". На место сразу же отправились чрезвычайники.

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      По словам Куруса, с пожаром боролись 90 спасателей и 16 единиц техники. Им удалось ликвидировать пламя спустя 4 часа после возгорания – в 21:17.

      К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Однако сгорело 40 тонн семечек в сушке с семенами. Также повреждена сама металлическая сушка.

      Кто виноват и что стало причиной возгорания огня – будет выяснять полиция.

      Смотрите видео с пожара на заводе "Майола" возле Львова:

       

       

      Теги: Новости Украины Новости Львова Чрезвычайное происшествие Пожар
      Источник: 24 канал
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