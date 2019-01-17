Пожар на заводе "Майола" возле Львова потушили: появилось видео

Спасателям удалось потушить масштабный пожар на масличном заводе ЧП "Олияр" вблизи Львова. Этот завод изготавливает масло "Майола".

Об этом в комментарии 24 каналу сообщил спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области Игорь Курус.

24 канал сообщал, что вечером 16 января в селе Ставчаны Пустомытовского района Львовской области вспыхнул крупный пожар на заводе ЧП "Олияр". На место сразу же отправились чрезвычайники.

Читайте также: Трагедия в Грузии: 4 человека погибло и много раненых в результате взрыва в доме в Тбилиси

По словам Куруса, с пожаром боролись 90 спасателей и 16 единиц техники. Им удалось ликвидировать пламя спустя 4 часа после возгорания – в 21:17.

К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Однако сгорело 40 тонн семечек в сушке с семенами. Также повреждена сама металлическая сушка.

Кто виноват и что стало причиной возгорания огня – будет выяснять полиция.

Смотрите видео с пожара на заводе "Майола" возле Львова: