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      Пожар на заводе по производству химикатов в Калуше: полиция назвала причину возгорания

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      Пожар на химзаводе в Калуше
      Пожар на химзаводе в Калуше / Фото из открытых источников

      Пожар на олефиновом заводе ООО "Карпатнефтехим" в Калуше Ивано-Франковской области возник из-за нарушения правил безопасности.

      Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Прикарпатья.

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      Правоохранители информируют, что пожар возник из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве. В результате пожара возникла угроза наступления тяжких последствий в состоянии производственных объектов этого предприятия,
      – говорится в сообщении.

      Правоохранители отметили, что сообщение о пожаре на олефиновом заводе ООО "Карпатнефтехим" поступило в 21:08 12 января. Факельное горение пирогаза происходило ориентировочно до 01:00 13 января.

      "Пожар запретили тушить, поэтому осуществлялось охлаждение соседних зданий. Инженерно-техническим персоналом были перекрыты задвижки. Следовательно, пирогаз выходил из той трубы, которая получила повреждения. Несмотря на то, что пожар ночью 13 января локализован, продолжается процесс тления", – добавили в полиции.

      Так, по факту инцидента уже открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности...". Это правонарушение карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

      Напомним, 12 января в Калуше Ивано-Франковской области загорелся олефиновый завод "Карпатнефтехим". Инцидент произошел в корпусе № 424 цеха пиролиза, компримирования и разделения пирогаза производства этилена и полиэтилена предприятия. Сейчас возгорание локализовали, однако продолжается процесс тления.

      Теги: Новости Украины Полиция Пожар Чрезвычайное происшествие Новости Ивано-Франковска
      Источник: 24 Канал
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